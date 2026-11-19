Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Công an phường Hội An Đông xác minh, xử lý nhóm người nước ngoài có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông sau khi nhận được phản ánh trên mạng xã hội.

Clip nhóm người nước ngoài điều khiển xe gắn máy lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm trên đường Cửa Đại

Trước đó, trên trang Facebook “Đà Nẵng 24H” xuất hiện video ghi lại cảnh một nhóm người nước ngoài điều khiển xe gắn máy lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên đường Cửa Đại, phường Hội An Đông, TP. Đà Nẵng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã phối hợp với Công an phường Hội An Đông tổ chức xác minh. Đến 11 giờ ngày 18.11, Trạm CSGT Thăng Bình đã mời 3 người nước ngoài có liên quan đến làm việc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định các hành vi vi phạm xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 17.11. Trong đó, hai người mang quốc tịch Canada, cùng sinh năm 2007, có hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng và không đội mũ bảo hiểm. Mỗi trường hợp bị xử phạt 9,5 triệu đồng và tạm giữ phương tiện.

Người còn lại là L.M.S (SN 1985, quốc tịch Canada), bị xác định có hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, với mức phạt 500.000 đồng.

Tổng số tiền xử phạt đối với 3 trường hợp là 19,5 triệu đồng. Làm việc với lực lượng chức năng, những người vi phạm đã thừa nhận hành vi sai phạm và cam kết không tái phạm.

Lực lượng CSGT làm việc với 3 người nước ngoài

Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo, mọi người tham gia giao thông tại Việt Nam, không phân biệt quốc tịch, đều phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Đặc biệt, hành vi lạng lách, đánh võng khi điều khiển phương tiện tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, đe dọa an toàn của bản thân và những người tham gia giao thông khác. Các trường hợp vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.