Bị cáo Lê Thanh Thản cùng các bị cáo tại phiên toà xét xử.

Sau 1 ngày xét xử, sáng 19/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) và 5 bị cáo khác chuyển sang phần tranh tụng.

Trong đó, bị cáo Lê Thanh Thản bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt từ 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm; đồng thời phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội "Lừa dối khách hàng".

Bốn bị cáo: Đỗ Văn Hưng (SN 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ, quận Hà Đông cũ, Hà Nội), Nguyễn Duy Uyển (SN 1964, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Bùi Văn Bằng (SN 1969, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Nguyễn Văn Năm (SN 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) cùng bị đề nghị mức án từ 24 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Vương Đăng Quân (SN 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) bị đề nghị mức án từ 18 - 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đại diện Viện Kiểm sát nhận định, đối với tội "Lừa dối khách hàng", bị cáo Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối với người dân có nhu cầu mua nhà rằng dự án đã được phê duyệt thiết kế căn hộ, thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng và giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất. Những thông tin này khiến người dân tin tưởng, yên tâm ký hợp đồng mua căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Đại diện Viện Kiểm sát cũng xem xét quá trình điều tra, bị cáo Lê Thanh Thản đã tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng và chính quyền địa phương để giải quyết hậu quả vụ án. Đặc biệt, bị cáo Thản đã chủ động chuẩn bị nguồn lực tài chính 530 tỷ đồng để sẵn sàng khắc phục hậu quả.

Cụ thể ngày 16/11/2026, bị cáo Thản đã nộp 530 tỷ đồng vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. Ngoài ra, công tố viên cũng xem xét việc bị cáo Lê Thanh Thản đã trên 70 tuổi và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trên cơ sở đó, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng có thể xem xét áp dụng hình phạt tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo.

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án, các bị cáo, các luật sư bào chữa đã tham gia tranh luận, đưa ra nhiều luận điểm, luận cứ nhằm giảm mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của các bị cáo.