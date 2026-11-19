Theo kết quả điều tra, khoảng 17 giờ ngày 3/11/2026, sau khi đi nhậu về, Đại ghé nhà một người bạn cách nhà khoảng 150m để nghỉ ngơi. Trong lúc nằm trên võng trước nhà, Đại bị D.D. (sinh năm 1989, trú tại ấp An Phong) dùng gạch ném trúng chân. Khi Đại bước ra đường, người này tiếp tục ném gạch nhiều lần rồi bỏ về nhà.

Bực tức vì bị ném gạch, Đại đi đến nhà D.D. để hỏi chuyện và nhặt một cây kéo trên đường. Khi Đại đến nơi, D.D. cầm dao từ trong nhà chạy ra chém khiến Đại bị thương ở tay trái. Đại dùng cây kéo đang cầm quơ ngang, trúng người D.D. khiến người này bị thương rồi chạy ra phía sau vườn.

Đối tượng Hứa Vỉ Đại. Ảnh: CACC

Sau đó, Đại quay lại nhà người bạn lấy giẻ lau vết thương, rồi về nhà và đến Trung tâm Y tế Gò Quao cấp cứu.

Khoảng 17 giờ 50 phút cùng ngày, Công an xã Gò Quao nhận tin báo về vụ việc có người bị thương nên nhanh chóng đến hiện trường tại ấp An Phong. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện D.D. nằm bất động trong bể xi măng chứa nước, trên người có vết thương ở khuỷu tay phải và chảy nhiều máu. Dù được đưa đến Trung tâm Y tế Gò Quao cấp cứu, D.D. đã tử vong.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.