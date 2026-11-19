Đối tượng Hứa Vỉ Đại.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 3/11, sau khi nhậu về, Đại ghé nhà một người bạn gần nhà để nghỉ. Trong lúc nằm trên võng trước nhà, Đại bị D.D. (sinh năm 1989, ngụ ấp An Phong, xã Gò Quao) dùng gạch ném trúng chân. Khi Đại bước ra đường, D.D. tiếp tục ném gạch nhiều lần rồi về nhà.

Bực tức, Đại đến nhà D.D. hỏi chuyện và nhặt một cây kéo trên đường. Khi Đại vừa hỏi lý do bị ném gạch, D.D. cầm dao từ trong nhà chạy ra chém trúng tay trái Đại. Đại dùng cây kéo quơ ngang, trúng người D.D. khiến người này bị thương.

Sau vụ việc, Đại đến Trung tâm Y tế Gò Quao cấp cứu. Khoảng 17 giờ 50 phút cùng ngày, Công an xã Gò Quao nhận tin báo có người bị thương nên đến hiện trường tại ấp An Phong. Tại đây, lực lượng công an phát hiện D.D. nằm bất động trong bể xi măng chứa nước, trên người có vết thương ở khuỷu tay phải và chảy nhiều máu. Nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế Gò Quao cấp cứu nhưng đã tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.