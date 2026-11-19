Trước đó, vào chiều 18/11, Công an xã Ia Mơ nhận được tin báo của anh Vinh về việc 2 con là cháu V.T.K.Y. (SN 2013) và cháu V.Đ.T. (SN 2019) đi học từ sáng sớm nhưng không đến trường và bị lạc.

Gia đình được nhà trường thông báo là 2 cháu không đến lớp nên đã tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến chiều, gia đình vẫn chưa thấy các cháu về nhà nên rất lo lắng và đến Công an xã Ia Mơ trình báo, đề nghị hỗ trợ.

Hai cháu nhỏ đi lạc được tìm thấy trước khi trời tối và đưa về nhà an toàn.

Công an xã Ia Mơ đã huy động lực lượng, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tổ chức tìm kiếm, đồng thời trao đổi thông tin với Công an các xã lân cận để phối hợp, hỗ trợ.

Khoảng 16h45 cùng ngày, Thượng tá Huỳnh Văn Tiến, Trưởng Công an xã Ia Pia trong quá trình kiểm tra, rà soát địa bàn phát hiện cháu V.T.K.Y. và cháu V.Đ.T. đi xe đạp trong tình trạng đói lả. Vị trí tìm thấy 2 cháu nhỏ cách nhà hơn 30km, thời điểm tìm thấy 2 cháu vẫn còn mặc đồng phục học sinh.