Cổ phiếu PNJ bất ngờ tăng trần

Cổ phiếu PNJ được gom mạnh sáng 9/10. Ảnh: PNJ.

Thị trường chứng khoán sáng 9/10 tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi áp lực bán xuất hiện trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, giữa diễn biến kém tích cực của thị trường, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận bất ngờ trở thành điểm sáng khi tăng hết biên độ.

Tính đến khoảng 10h45, thị giá PNJ tăng 6,9% lên mức giá trần 19.500 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, hiện cổ phiếu này vẫn ghi nhận khối lượng dư mua giá trần lên tới hơn 5,66 triệu đơn vị, trong khi bên bán không còn lệnh đặt.

Thanh khoản mã này cũng ghi nhận sự cải thiện với hơn 4,1 triệu cổ phiếu được sang tay sáng nay, tương ứng giá trị giao dịch trên 80 tỷ đồng.

Diễn biến trên càng đáng chú ý khi VN-Index cùng thời điểm giảm hơn 17 điểm, lùi về vùng 1.726 điểm. Sắc đỏ bao trùm nhiều nhóm ngành, đặc biệt là tài chính, bất động sản và công nghệ thông tin.

Trong nhóm cổ phiếu VN30, nhiều mã vốn hóa lớn như VHM, VIC, FPT, BID, CTG, SSI và SHB đồng loạt giảm giá, tạo sức ép đáng kể lên chỉ số chung.

Trái ngược xu hướng này, PNJ tăng trần và nằm trong nhóm cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index, dù mức ảnh hưởng không lớn so với các mã vốn hóa hàng đầu.

PNJ tăng kịch trần sau giai đoạn bị bán tháo liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Diễn biến tăng mạnh của PNJ xuất hiện sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kiểm định độc lập đối với các mẫu kim cương đang kinh doanh tại hệ thống, do Viện Khoa học Đá quý châu Á (AIGS) thực hiện.

Theo PNJ, ông Kennedy Ho, Chủ tịch AIGS, đã trực tiếp đến thăm và trao chứng thư kiểm định độc lập cho doanh nghiệp.

Cụ thể, các mẫu kim cương đang được PNJ kinh doanh đã được Vinacontrol lựa chọn ngẫu nhiên, niêm phong và chuyển đến các chuyên gia ngọc học của AIGS để phân tích, đánh giá độc lập.

Kết quả cho thấy 100% mẫu được kiểm tra là kim cương thiên nhiên, đồng thời phù hợp với các thông số 4C mà PNJ đã công bố.

Đây là bộ tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến trong đánh giá chất lượng kim cương, gồm trọng lượng (Carat), màu sắc (Color), độ tinh khiết (Clarity) và giác cắt (Cut).

PNJ cho biết việc tăng cường kiểm chứng độc lập là một phần trong quá trình tái thiết hoạt động, hướng tới minh bạch thông tin, nâng cao năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro, đồng thời củng cố niềm tin của khách hàng và thị trường.

Trước phiên tăng trần sáng nay, cổ phiếu PNJ đã trải qua giai đoạn điều chỉnh sâu trên thị trường chứng khoán.

Mã chứng khoán này từng giao dịch quanh vùng 80.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm, trước khi liên tục suy yếu trong những tháng tiếp theo.

Đà giảm trở nên đặc biệt mạnh từ tháng 7, khi thị giá PNJ rơi nhanh từ vùng trên 60.000 đồng xuống dưới 40.000 đồng/cổ phiếu sau khi thị trường kim cương rơi vào khủng hoảng. Dù có một số nhịp phục hồi ngắn, xu hướng giảm vẫn tiếp diễn trong các tháng sau đó.

Bước sang tháng 10, áp lực bán vẫn duy trì, kéo thị giá PNJ tiếp tục đi xuống và đóng cửa phiên 8/10 ở mức 18.250 đồng/cổ phiếu, giảm gần 80% so với đỉnh và là mức thấp nhất gần 10 năm qua.