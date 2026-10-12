APEC 2026: Mở rộng kết nối tài chính Việt Nam-Hong Kong

Nhân dịp Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2026 từ ngày 20-21/10, Tiến sỹ Jonathan Choi - Chủ tịch Tập đoàn Sunwah (Hong Kong), Chủ tịch Phòng Thương mại Trung Quốc tại Hong Kong, Chủ tịch Tập đoàn VinaCapital (Việt Nam) - đã có những chia sẻ với phóng viên thường trú TTXVN tại Hong Kong về tiềm năng hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Hong Kong, cũng như ý nghĩa của chuỗi sự kiện APEC đối với khu vực.

Đánh giá về vai trò của Hong Kong đối với các nền kinh tế đang phát triển nhanh như Việt Nam, Tiến sỹ Jonathan Choi cho biết Hong Kong là một trung tâm tài chính quốc tế phát triển hoàn thiện, có nhiều kinh nghiệm trong các dịch vụ niêm yết và huy động vốn doanh nghiệp. Việt Nam và Hong Kong có thể tăng cường kết nối khi nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang chuẩn bị sang Hong Kong huy động vốn và niêm yết.

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh, đặc biệt là nhu cầu vốn rất lớn cho phát triển hạ tầng mà nguồn vốn nội địa có thể chưa đáp ứng đủ, việc huy động vốn tại Hong Kong là một hướng đi quan trọng.

Bên cạnh hạ tầng, Tiến sỹ Jonathan Choi nhấn mạnh hai lĩnh vực giàu tiềm năng hợp tác khác là năng lượng xanh, chuyển đổi xanh và kinh tế số. Hong Kong có thế mạnh hàng đầu trong việc phát hành trái phiếu xanh và trái phiếu phát triển bền vững để hỗ trợ thị trường.

Ngoài nhu cầu của doanh nghiệp, Hong Kong còn có thể hỗ trợ Việt Nam về mặt thể chế, đào tạo nhân lực và quản trị rủi ro, đặc biệt là trong quá trình Việt Nam xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế (VIFC).

Với tư cách là Chủ tịch Tập đoàn Sunwah và VinaCapital, ông Jonathan Choi cho biết các đơn vị này đã và đang triển khai nhiều hoạt động kết nối thực tế: Công ty tư vấn đầu tư Sunwah Kingsway (niêm yết tại Hong Kong) có thể hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam niêm yết thuận lợi tại Hong Kong.

Trong khi đó, Tập đoàn VinaCapital với hơn 20 năm gắn bó tại Việt Nam sẵn sàng cung cấp chuỗi dịch vụ tài chính, huy động vốn. Bên cạnh đó, Tập đoàn Sunwah từng phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam (trước đây) tổ chức các diễn đàn tài chính tại Thượng Hải nhằm kết nối giới kinh doanh, tài chính Thượng Hải, Hong Kong với Việt Nam; đồng thời mời đại diện xây dựng VIFC sang tham gia các chương trình trao đổi, tập huấn tại Cơ quan Tiền tệ Hong Kong (HKMA).

Theo Tiến sỹ Jonathan Choi, phát triển hạ tầng là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của Việt Nam, bởi thiếu hạ tầng sẽ khó thúc đẩy thương mại và thu hút đầu tư. Các dự án lớn như đường sắt Bắc-Nam, kết nối các tuyến đường sắt tốc độ cao ở khu vực biên giới Việt-Trung, hàng không hay vận tải biển đều cần nguồn vốn đầu tư dài hạn.

Hong Kong chính là nền tảng quốc tế lý tưởng để Việt Nam gọi vốn thông qua nhiều hình thức linh hoạt như thu hút nhà đầu tư Hong Kong, Trung Quốc đại lục và quốc tế, phát hành trái phiếu chính phủ hay hợp tác công tư (PPP).

Hong Kong thu hút dòng vốn toàn cầu nhờ sở hữu một số vị thế dẫn đầu thế giới. Hong Kong hiện đứng đầu toàn cầu về huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO); quy mô quản lý tài sản toàn cầu vượt qua Thụy Sĩ để vươn lên vị trí số 1; đồng thời đứng đầu châu Á về phát hành trái phiếu xanh.

Đánh giá về mối tương quan giữa Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tại Hong Kong và Hội nghị Cấp cao APEC tại Thâm Quyến trong Năm APEC do Trung Quốc đăng cai, Tiến sỹ Jonathan Choi nhận định hai thành phố tạo thành một "cặp thành phố song hành" hỗ trợ lẫn nhau. Hong Kong mạnh về tài chính, còn Thâm Quyến mạnh về đổi mới sáng tạo công nghệ. Trong thời đại hiện nay, tài chính và công nghệ đã gắn kết với nhau, không thể tách rời.

Bên cạnh vai trò huy động vốn, chuỗi sự kiện APEC lần này đóng vai trò quan trọng trong đổi mới và kết nối thể chế. Hành lang công nghệ Hong Kong-Thâm Quyến-Quảng Châu đã 2 năm liên tiếp đứng đầu thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng vững chắc cho cả đổi mới tài chính lẫn đổi mới công nghệ.

Đặc biệt, Tiến sỹ Jonathan Choi nhấn mạnh ý nghĩa đối với Việt Nam khi Trung Quốc đăng cai APEC năm 2026 và Việt Nam sẽ là nước chủ nhà APEC năm 2027. Việc các quan chức Việt Nam tham dự các hội nghị APEC tại Hong Kong và Thâm Quyến năm 2026 sẽ mang lại những kinh nghiệm thực tiễn quý báu, giúp Việt Nam tiếp nối và kéo dài tính liên tục của các chính sách khi bước vào Năm APEC 2027./.