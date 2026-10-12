TTC Land nói gì về khoản trái phiếu 850 tỷ đồng sau khi nhận quyết định xử phạt?

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HOSE: SCR) vừa thông tin về việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đồng thời cập nhật tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với trái chủ.

Trước đó, ngày 9/10, UBCKNN ban hành Quyết định số 596 xử phạt TTC Land 85 triệu đồng do thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn quy định.

Cụ thể, TTC Land công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 7/1/2025, nhưng đến ngày 15/1/2025 mới nộp hồ sơ đăng ký trái phiếu lần đầu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Thông tin chính thức được TTC Land đăng tải (Ảnh: TTC Land).

Theo giải trình của doanh nghiệp, vi phạm phát sinh trong quá trình đối chiếu và hoàn tất thủ tục hành chính giữa các bên liên quan, dẫn đến việc chậm một ngày làm việc.

Công ty cho biết đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt, hoàn tất khắc phục và rà soát, chuẩn hóa quy trình kiểm soát thời hạn công bố thông tin, đăng ký chứng khoán nhằm hạn chế sai sót tương tự.

Về tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với trái chủ, lô trái phiếu mã SCR12401 có tổng giá trị phát hành 850 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, từ ngày 30/12/2024 đến ngày 30/12/2029 và được bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng.

Theo phương án phát hành, nguồn vốn được sử dụng cho dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm tại Phú Quốc.

TTC Land cho biết các nghĩa vụ thanh toán lãi trái phiếu được thực hiện đầy đủ, đúng hạn thông qua hệ thống VSDC.

Riêng kỳ thanh toán thứ ba vào ngày 30/6/2026, doanh nghiệp đã thanh toán hơn 48,9 tỷ đồng tiền lãi. Đến nay, công ty cho biết chưa phát sinh khoản nợ gốc hoặc lãi trái phiếu quá hạn.

Về hoạt động kinh doanh, TTC Land cho biết đang chuyển từ giai đoạn đầu tư, phát triển dự án sang khai thác tài sản và tạo dòng tiền. Một trong những dự án bước vào giai đoạn vận hành trong năm 2026 là TTC Plaza Đà Nẵng.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao chất lượng công bố thông tin và quản trị nghĩa vụ đối với nhà đầu tư.