Vinh danh 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc thời kỳ Đổi mới

Phát biểu khai mạc lễ tôn vinh, ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, năm 2026, căn cứ tiêu chuẩn và đề cử của Hội Nông dân 34 tỉnh, thành phố, Hội đồng Chung khảo đã bình chọn được 96 gương mặt nhà nông tiêu biểu nhất để tôn vinh, trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới”.

Đây là 96 gương mặt nhà nông tiêu biểu, xuất sắc nhất, luôn có tinh thần đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt khó vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và đóng góp tích cực cho xã hội.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu. Ảnh: BTC

“96 nông dân được tôn vinh hôm nay là những nông dân luôn đi đầu trong đổi mới, là 96 đóa hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước của giai cấp nông dân Việt Nam trong 40 năm đổi mới. Những thành quả được tôn vinh hôm nay, không chỉ là niềm tự hào của riêng gia đình hay địa phương, mà còn là biểu tượng sinh động cho khát vọng vươn lên của người nông dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”- ông Đoàn nêu rõ.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định, danh sách 96 gương mặt nông dân tiêu biểu hôm nay có thể chưa phải là đại diện đầy đủ cho gần 18 triệu lao động trong nông nghiệp và trên 60 triệu người dân sinh sống ở khu vực nông thôn nhưng đây là tập hợp của những câu chuyện thành công điển hình về ý chí, khát vọng vươn lên trong thực tế lao động, sản xuất.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC

Theo Phó Thủ tướng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn, theo chuỗi giá trị, có hiệu quả cao. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu xây dựng giai cấp nông dân văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; phát huy vai trò chủ thể quyết định của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Trước yêu cầu phát triển mới và các nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội Nông dân Việt Nam, hội viên nông dân cả nước cùng chung tay tiếp tục thực hiện tốt một số công việc trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục nhận thức sâu sắc và triển khai hành động kịp thời trong thực hiện các nội dung Kết luận số 219-KL/TW của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, cần chuyển mạnh tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy sang tư duy kinh tế nông nghiệp, từ chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, thương hiệu và thị trường...

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu trao biểu trưng và chứng nhận cho nhóm nông dân sáng chế và tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ. Ảnh: BTC

Thứ hai, thực hiện hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả thực chất.

Thứ ba, chung tay tập trung khắc phục các tồn tại hạn chế đã được chỉ ra trong nhiều năm qua như: Tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, tính liên kết trong sản xuất nông nghiệp chưa cao; việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn chậm và chưa đồng đều..

Thứ tư, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân bằng những việc làm, mô hình cụ thể gắn với lợi ích thiết thực, tác động thực chất đến sản xuất, đời sống của nông dân.

Phó Thủ tướng tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo, nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy xứng đáng vai trò, vị thế lịch sử, đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Theo báo cáo của Tổ Thư ký Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2026, trong số 127 hồ sơ được đề cử từ Hội Nông dân 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, có khoảng 70 hồ sơ đề cử có doanh thu trên 5 tỷ đồng/năm; trong đó nhiều mô hình đạt doanh thu từ 30-200 tỷ đồng/năm. Hội đồng bình chọn chung khảo đã họp và bình chọn được 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới - năm 2026. Trong đó, doanh thu cao nhất là ông Phạm Văn Lượng (Hải Phòng), sản xuất, kinh doanh giống gia cầm đạt 206 tỷ đồng (năm 2024); ông Đặng Văn Bảy (Vĩnh Long, nuôi tôm và kinh doanh vật tư nông nghiệp đạt 200 tỷ đồng; ông Lê Mạnh Cường (Phú Thọ), chăn nuôi, cây cảnh đạt 200 tỷ đồng. Các nông dân đạt lợi nhuận cao nhất: Ông Đặng Văn Bảy 50 tỷ đồng/năm; ông Lê Mạnh Cường (Phú Thọ) 50 tỷ đồng; ông Nguyễn Thanh Tuấn (An Giang, trồng lúa): 28 tỷ đồng… Các nông dân xuất sắc có doanh thu trên 5 tỷ đồng, có từ 69 - 70 người, trong đó có nhiều cá nhân đoạt doanhthu từ 30 - 200 tỷ đồng. Các nông dân có diện tích sản xuất, liên kết sản xuất lớn nhất: Ông Nguyễn Hồng Phương (An Giang, trồng lúa) có 224ha; ông Nguyễn Minh Thành (Khánh Hòa, sản xuất nông nghiệp hữu cơ - tuần hoàn kết hợp du lịch sinh thái) có 128ha. Nông dân xuất sắc cao tuổi nhất là ông Lê Văn Sáu (sinh năm 1944, 82 tuổi ở Cần Thơ); 2 Nông dân xuất sắc trẻ nhất là nông dân Trần Vinh Thuần (sinh năm 1993, 33 tuổi ở Vĩnh Long) và nông dân Nguyễn Hữu Ngọc (sinh năm 1993, 33 tuổi ở Khánh Hòa).