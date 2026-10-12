Tôn vinh 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới: Nhiều mô hình doanh thu hàng trăm tỷ đồng

96 nông dân xuất sắc được bình chọn từ 127 hồ sơ

"Lễ Tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới - năm 2026" diễn ra tối 12/10 tại Hà Nội là dịp biểu dương, ghi nhận những thành tích, đóng góp của 96 nông dân tiêu biểu, đại diện cho gần 18 triệu lao động trong nông nghiệp và trên 60 triệu người dân sinh sống ở khu vực nông thôn.

Tham dự Lễ tôn vinh có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các Bộ, ngành Trung ương, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp cùng 96 nông dân Việt Nam xuất sắc được giới thiệu và bình chọn qua nhiều vòng.

Tại buổi lễ, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cho biết: Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam" năm nay, với chủ đề "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới", có ý nghĩa đặc biệt, ghi dấu mốc lịch sử 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Chương trình góp phần khẳng định vai trò và đóng góp quan trọng của giai cấp nông dân Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, mà đổi mới đầu tiên có vai trò nền tảng vững chắc là đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

"Nhìn lại chặng đường 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới đất nước, chúng ta có quyền tự hào về những kỳ tích của nền nông nghiệp nước nhà. Từ một quốc gia thiếu lương thực, chúng ta đã vươn lên, trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Đóng góp vào kỳ tích đó có vai trò quyết định, trực tiếp và to lớn của giai cấp nông dân, lực lượng nòng cốt trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn".

Nhiều nông dân đạt doanh thu 200 tỷ đồng

Theo báo cáo của Tổ Thư ký Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2026, có 127 hồ sơ được Hội Nông dân 34 tỉnh, thành phố đề cử. Trong số này, khoảng 70 hồ sơ có doanh thu trên 5 tỷ đồng/năm, trong đó nhiều mô hình đạt doanh thu từ 30-200 tỷ đồng/năm.

Sau quá trình bình chọn, Hội đồng bình chọn chung khảo đã lựa chọn 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới năm 2026. Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm, Trưởng ban Tổ chức Chương trình, cho biết việc tôn vinh 96 gương mặt năm nay không chỉ ghi nhận đóng góp của người nông dân trong chặng đường 40 năm Đổi mới mà còn cho thấy sự chuyển mình của nông dân trong thời kỳ mới. Theo bà, người nông dân đang chuyển từ phương thức sản xuất dựa nhiều vào kinh nghiệm sang làm chủ khoa học, công nghệ, thị trường, thương hiệu và tổ chức sản xuất theo hướng hiệu quả, bền vững.

Các Nông dân Việt Nam xuất sắc được bình chọn năm nay hoạt động trên nhiều lĩnh vực, nhưng phần lớn tập trung vào những mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiều nông dân cũng đi đầu trong thay đổi mô hình, phương thức sản xuất tại khu vực nông nghiệp, nông thôn như tập trung, tích tụ đất đai, dồn điền đổi thửa, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Về doanh thu, ông Phạm Văn Lượng ở Hải Phòng, sản xuất và kinh doanh giống gia cầm, đạt doanh thu 206 tỷ đồng trong năm 2024, cao nhất trong danh sách.

Ông Đặng Văn Bảy ở Vĩnh Long, hoạt động trong lĩnh vực nuôi tôm và kinh doanh vật tư nông nghiệp, đạt doanh thu 200 tỷ đồng. Ông Lê Mạnh Cường ở Phú Thọ, với mô hình chăn nuôi và cây cảnh, cũng đạt doanh thu 200 tỷ đồng.

Ở nhóm có lợi nhuận cao, ông Đặng Văn Bảy và ông Lê Mạnh Cường cùng đạt khoảng 50 tỷ đồng/năm. Ông Nguyễn Thanh Tuấn ở An Giang, với mô hình trồng lúa, đạt lợi nhuận 28 tỷ đồng.

Không chỉ nổi bật về doanh thu, một số nông dân được vinh danh năm nay còn sở hữu hoặc tham gia các mô hình sản xuất, liên kết sản xuất với quy mô diện tích lớn.

Ông Nguyễn Hồng Phương ở An Giang, hoạt động trong lĩnh vực trồng lúa, có diện tích sản xuất và liên kết sản xuất lên tới 224ha. Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Thành ở Khánh Hòa phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn kết hợp du lịch sinh thái trên diện tích 128ha.

Danh sách năm nay cũng cho thấy sự đa dạng về độ tuổi của những nông dân được vinh danh. Người cao tuổi nhất là ông Lê Văn Sáu, sinh năm 1944, 82 tuổi, ở Cần Thơ. Hai nông dân trẻ nhất cùng sinh năm 1993, hiện 33 tuổi, là ông Trần Vinh Thuần ở Vĩnh Long và ông Nguyễn Hữu Ngọc ở Khánh Hòa.