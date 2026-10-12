Bí thư Thành ủy Hà Nội: GRDP quý IV phải tăng 16,55% để đạt mục tiêu cả năm

Chiều 12/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) tổ chức Hội nghị lần thứ bảy để xem xét, bàn thảo các nội dung quan trọng về phát triển Thủ đô trong những tháng cuối năm 2026 và thời gian tới.

Hội nghị tập trung bàn thảo các nội dung quan trọng về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, 9 tháng năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm của thành phố.

Đáng chú ý, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ xem xét, đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; báo cáo nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất giai đoạn 2026-2030, bảo đảm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ nhu cầu chi đầu tư phát triển của thành phố.

Tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm và kết quả xử lý các dự án chậm triển khai trong và ngoài ngân sách; tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Quang Thái).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, thành phố đã đi qua 9 tháng của năm 2026, cả hệ thống chính trị đang chạy đua với thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra trong năm 2026.

Mỗi chỉ tiêu, mỗi công trình, mỗi kết quả đạt được không chỉ giúp thành phố hoàn thành mục tiêu đặt ra trong năm 2026, mà còn mang lại đời sống tốt hơn cho nhân dân Thủ đô, tạo lập nền tảng vững chắc cho phát triển Thủ đô trong những năm tiếp theo. Điều đó đòi hỏi cả hệ thống chính trị của thành phố phải quyết tâm cao hơn; bản lĩnh hơn, sáng tạo hơn để hóa giải các thách thức, chuyển hóa các nguồn lực thành các kết quả đóng góp cho phát triển của thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy, các nội dung Ban Chấp hành thảo luận ngày hôm nay đều tập trung vào yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn, phát huy nguồn lực, thúc đẩy các động lực, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Đánh giá tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, mặc dù chỉ tiêu tăng trưởng GRDP trong quý III đạt mức 10,02% nhưng vẫn thấp hơn 2,52 điểm phần trăm so với kịch bản 12,54%; có tới 15/20 ngành chưa đạt kịch bản. Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 96% kế hoạch Trung ương giao, nhưng mới đạt khoảng 70% kế hoạch thành phố giao.

Vốn FDI 9 tháng chủ yếu là góp vốn, mua cổ phần, chưa chuyển thành năng lực sản xuất mới. Vẫn còn tình trạng nợ đọng nhiệm vụ, buông lỏng quản lý trong xây dựng, quản lý đất đai, phòng cháy, chữa cháy để lại hậu quả nghiêm trọng.

"Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026, GRDP quý IV của thành phố phải đạt 16,55%. Vì vậy, chúng ta rà soát, xác định rõ từng nhiệm vụ cụ thể, doanh nghiệp, dự án nào có thể tạo thêm sản lượng, giá trị ngay trong năm, trên cơ sở đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng đồng chí lãnh đạo phụ trách.

Đồng thời, chủ động chuẩn bị dự án, hạ tầng và nhân lực cho năm 2027 và các năm tiếp theo, bảo đảm tăng trưởng trước mắt gắn với tạo dựng động lực lâu dài", Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Quang Thái).

Lưu ý nhiệm vụ tập trung tháo gỡ đúng điểm nghẽn, đẩy nhanh triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng, việc đẩy nhanh các dự án chiến lược sẽ đóng góp ngay cho tăng trưởng; tạo động lực, không gian mới cho phát triển lâu dài.

Tuy nhiên, nhiều dự án đã có mặt bằng nhưng thi công chậm; nhiều vướng mắc kéo dài; chậm nghiệm thu kết quả khiến nguồn lực đầu tư chưa chuyển thành kết quả tăng trưởng. Cần chỉ rõ điểm nghẽn của từng dự án, thống nhất phương án xử lý, đầu mối chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Không để việc rà soát kéo dài làm lãng phí đất đai, tài sản.

Về khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, thành phố đang tập trung triển khai 84 dự án hạ tầng chiến lược chưa bao gồm hệ thống đường sắt đô thị để thúc đẩy hình thành các cực tăng trưởng mới và các đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Chúng ta cần phải rà soát, kiểm kê, đánh giá nguồn lực có thể tạo ra từ đất đai cho phát triển của thành phố. Trong đó, cần phải xác định rõ quỹ đất có thể khai thác, tiến độ thu từng năm và các khoản chi cần thiết cho giải phóng mặt bằng, tái định cư, hạ tầng. Kế hoạch thu cần tính đến sức hấp thụ của thị trường và yêu cầu phát triển bền vững.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cũng nêu rõ, thành phố cần xác định lộ trình, nguồn lực đầu tư cho hạ tầng năng lượng xanh, hạ tầng số, đào tạo nhân lực và bố trí quỹ đất để cùng với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát tạo lợi thế thu hút, phát triển các ngành công nghiệp và lĩnh vực mới như bán dẫn, công nghiệp đường sắt, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học; thúc đẩy nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Từ đó, để bảo đảm hiệu quả, thực chất trong thảo luận các nội dung tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị các ý kiến phát biểu đi thẳng vào vấn đề cần quyết định, những điểm còn khác nhau và giải pháp có thể thực hiện.