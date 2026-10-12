Phình Hồ đa dạng sinh kế, hướng tới giảm nghèo bền vững

Buổi sáng ở thôn Giàng La Pán, anh Cứ A Lảng bắt đầu ngày mới bằng việc chăm sóc đàn bò của gia đình. Từ 03 con bò giống được hỗ trợ năm 2025, sau 10 tháng chăm sóc, đàn bò đã tăng lên 06 con. Với gia đình từng chật vật vì thiếu vốn sản xuất, đây là kết quả bước đầu trong quá trình gây dựng sinh kế.

Từ 03 con bò giống được hỗ trợ ban đầu, sau 10 tháng chăm sóc, gia đình anh Cứ A Lảng, thôn Giàng La Pán, đã phát triển đàn bò lên 06 con.

Trước đây, gia đình anh Lảng có thu nhập thiếu ổn định, việc đầu tư chăn nuôi để phát triển kinh tế còn hạn chế. Được hỗ trợ bò giống từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, anh có thêm điều kiện phát triển đàn vật nuôi, kết hợp nuôi lợn để từng bước đa dạng nguồn thu.

Cũng tại thôn Giàng La Pán, gia đình anh Giàng A Sình từng phải xoay xở với nhiều nỗi lo do kinh tế khó khăn, đông con, nhà ở chưa bảo đảm. Năm 2025, gia đình anh được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để làm nhà mới. Có nơi ở kiên cố, gia đình phần nào vơi bớt lo toan, có điều kiện yên tâm lao động, sản xuất.

“Có nhà rồi, gia đình tôi sẽ cố gắng đi lao động, sản xuất, phát triển chăn nuôi để cuộc sống đỡ vất vả hơn”, anh Giàng A Sình cho biết.

Từ nguồn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gia đình anh Giàng A Sình, thôn Giàng La Pán, đã làm được ngôi nhà vững chãi.

Phình Hồ là xã vùng cao còn nhiều khó khăn. Hiện toàn xã có 942 hộ nghèo, chiếm hơn 50% tổng số hộ dân. Đây là thách thức lớn đối với mục tiêu nâng cao đời sống người dân, nhất là khi điều kiện sản xuất, khả năng tích lũy và cơ hội tiếp cận sinh kế của nhiều gia đình còn hạn chế.

Trước thực tế đó, xã xác định hỗ trợ đúng đối tượng, sát nhu cầu là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình giảm nghèo. Các thôn được chỉ đạo rà soát hoàn cảnh và điều kiện sản xuất của từng hộ, từ đó đề xuất hình thức hỗ trợ phù hợp. Cách làm này hướng tới tạo điều kiện để người dân tự phát triển kinh tế, khắc phục khó khăn.

Người dân xã Phình Hồ trồng, chăm sóc chè Shan Tuyết để nâng cao thu nhập.

Ông Giàng A Hành - Trưởng thôn Giàng La Pán, cho biết thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ được hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình và nâng cao thu nhập.

Theo thống kê của xã Phình Hồ, từ các chương trình giảm nghèo, địa phương đã hỗ trợ con giống cho 101 hộ; triển khai các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm; hỗ trợ xây dựng nhà mới cho 21 hộ và tạo điều kiện phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Năm 2025, toàn xã có 126 hộ thoát nghèo.

Những kết quả này góp phần cải thiện điều kiện sống, mở thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân. Tuy nhiên, khi số hộ nghèo vẫn chiếm tỷ lệ cao, hành trình giảm nghèo ở Phình Hồ còn nhiều khó khăn.

Hiệu quả hỗ trợ không chỉ thể hiện ở số hộ được thụ hưởng mà còn ở khả năng duy trì sinh kế, tạo thu nhập và ổn định cuộc sống của các gia đình sau hỗ trợ.

Chè Shan Tuyết Phình Hồ đã xây dựng được thương hiệu trên thị trường.

Năm 2026, xã Phình Hồ phấn đấu giảm 13,84% tỷ lệ hộ nghèo, tương đương 170 hộ thoát nghèo. Để đạt mục tiêu này, địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu của các hộ còn khó khăn, lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp và đề xuất các chương trình, tiểu dự án sát với thực tế.

Với những hộ có điều kiện chăn nuôi, xã tiếp tục quan tâm hướng dẫn kỹ thuật, phòng, chống dịch bệnh và phát triển đàn vật nuôi phù hợp. Đối với các gia đình còn khó khăn về nhà ở, bên cạnh hỗ trợ ổn định chỗ ở, địa phương tạo điều kiện để người dân tiếp cận sinh kế, từng bước cải thiện thu nhập.

Việc theo dõi kết quả sau hỗ trợ cũng cần được coi trọng. Mỗi mô hình sinh kế cần được đánh giá về khả năng duy trì, phát triển và tạo thu nhập thực tế, qua đó kịp thời điều chỉnh những cách làm chưa phù hợp. Khi có thêm kiến thức, kỹ năng sản xuất và điều kiện tiếp cận thị trường, người dân sẽ có thêm cơ hội chuyển nguồn lực ban đầu thành giá trị kinh tế lâu dài.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư, góp phần tạo điều kiện để người dân xã Phình Hồ vươn lên, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn do tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao, mỗi sinh kế được duy trì, mỗi gia đình có thêm thu nhập và mỗi người dân tự tin hơn trong lao động, sản xuất đều là những bước tiến có ý nghĩa. Khi nguồn lực hỗ trợ được chuyển hóa thành năng lực tự vươn lên, đó sẽ là nền tảng để Phình Hồ từng bước giảm nghèo thực chất, bền vững.