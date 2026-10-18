Chiến thắng dễ dàng

Dưới thời HLV Hansi Flick, Barcelona đang áp dụng lối chơi lấy công bù thủ, khi cả hàng thủ đều có thể dâng cao tham gia tấn công. Chiến thuật này mang lại thành công lớn cho "Gã khổng lồ" xứ Catalan ở đấu trường quốc nội trong 2 mùa giải gần nhất, khi Barca thâu tóm 5 danh hiệu ở mùa 2024/25 và 2025/26, gồm 2 Siêu cúp Tây Ban Nha, 1 cúp Nhà Vua và 2 chức vô địch La Liga. Công thức chiến thắng trên khiến cho Barcelona ngày càng trở nên đáng sợ, khi đã ghi tới 43 bàn sau 10 trận ở mọi đấu trường, trở thành đội bóng có số bàn thắng nhiều nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu ở mùa giải 2026/27 tính đến thời điểm hiện tại. Đứng thứ 2 sau "Gã khổng lồ" xứ Catalan là Bayern Munich với 30 bàn sau 9 trận. Sức mạnh hàng công tạo tiền đề giúp Barcelona trải qua chuỗi 10 trận toàn thắng kể từ đầu mùa. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 1923/24, Barca toàn thắng 10 trận đầu tiên của mùa giải. Và đêm 17/10, số trận thắng đã tăng lên 11, khi “Gã khổng lồ” xứ Catalan đè bẹp Real Betis với tỉ số 5-2 ngay trên sân khách.

Về phía chủ nhà Real Betis, họ không phải là đối thủ dễ chơi trong thời điểm này. Với hàng công được đánh giá cao về sức mạnh và sự biến hóa ở thời điểm hiện tại, Real Betis đang là đội bóng có thành tích tốt thứ 2 tại Tây Ban Nha ở mùa giải 2026/27, chỉ sau chính "Gã khổng lồ" xứ Catalan. Dưới sự dẫn dắt của HLV Pellegrini, Real Betis chỉ thua 1 trong 10 trận trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa, bên cạnh 8 chiến thắng và 1 trận hòa. Trong chuỗi trận ấn tượng kể trên, Real Betis từng đánh bại ứng viên vô địch Real Madrid 1-0, đồng thời vượt qua những đối thủ có thực lực như Sociedad và Villarreal. Tổng cộng, Real Betis đã toàn thắng cả 5 trận sân nhà ở mùa giải này. Tính cả mùa trước, đội bóng thành Seville đã thắng liên tiếp 8 trận chính thức gần nhất trên sân nhà. Tuy vậy, Barcelona chính là khắc tinh của Real Betis và sân nhà cũng không phải lợi thế quá lớn của Real Betis trong những cuộc đối đầu với Barcelona. Bằng chứng là ở 15 lần gần nhất tiếp đón "Gã khổng lồ" xứ Catalan, Real Betis thua 11 và hòa 4 trận. Kể từ chiến thắng 3-1 tại cúp Nhà Vua vào tháng 1/2011, đội bóng thành Seville chưa một lần đánh bại Barca trên sân nhà. Và đêm 17/10, một lần nữa Real Betis lại ngậm ngùi nhìn đối thủ lấy trọn 3 điểm ra về.

Dù phải thi đấu trên sân khách, Barcelona vẫn tiếp tục thể hiện sức mạnh tấn công khi nhập cuộc chủ động. Lamine Yamal mở tỷ số ở phút thứ 10 bằng pha xử lý kỹ thuật, trước khi tung cú cứa lòng hoàn hảo vào góc cao bên phải khung thành. Sau bàn thắng tuyệt đẹp của Yamal, Barcelona tiếp tục dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, khi chưa có bàn gia tăng cách biệt, đội khách lại bất ngờ để thủng lưới từ tình huống phạt góc của Real Betis. Phút 27, Diego Gomez đón bóng và đánh đầu cận thành, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Real Betis suýt có bàn thắng thứ 2 nếu không có pha cản phá xuất thần của thủ thành Joan Garcia. Sau khi thoát thua, Barcelona tái lập thế dẫn bàn ở phút 41. Từ quả phạt góc do Fermin Lopez thực hiện, Rodri bật cao đánh đầu, nâng tỉ số lên 2-1.

Tiếp tục chơi tấn công tổng lực khi hiệp 2 bắt đầu, đến phút 52, Barcelona đã có bàn thắng gia tăng cách biệt. Nhận đường chuyền thuận lợi của Yamal, Gabriel Jesus dứt điểm vào lưới trống, nâng tỉ số lên 3-1. Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau pha lập công của Jesus, Barcelona lại để Abde Ezzalzouli chọc thủng lưới, rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 cho Real Betis. Ngay sau bàn thắng rút ngắn tỉ số của Abde Ezzalzouli, Real Betis phải chơi thiếu người khi Facundo Bernal nhận thẻ đỏ. Đã mạnh hơn lại chơi hơn người, Barcelona có thêm 2 bàn thắng do công của Eric Garcia (62) và Olmo (81). Qua đó khép lại trận đấu bằng một chiến thắng hoành tráng với tỉ số 5-2 ngay trên sân khách.