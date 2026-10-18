Siêu phẩm vào lưới Barcelona bị hủy gây tranh cãi

Bàn thắng bị hủy của Lo Celso.

Ở trận tiếp đón Barcelona trên sân Estadio La Cartuja, pha bắt volley đẹp mắt của Lo Celso không được công nhận. Tiền vệ người Argentina tung cú dứt điểm từ khoảng cách 25 m, đưa bóng găm thẳng vào lưới trong sự phấn khích của khán giả. Tình huống làm gợi nhớ lại siêu phẩm để đời của James Rodriguez vào lưới tuyển Uruguay ở World Cup 2014.

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà nhanh chóng biến thành sự thất vọng. Trọng tài được yêu cầu xem lại tình huống qua màn hình VAR bên đường biên sau khi xuất hiện nghi vấn bóng chạm tay trong pha phối hợp trước bàn thắng. Tình huống gây tranh cãi xảy ra hơn 15 giây trước khi Lo Celso dứt điểm.

Sau khi xem lại băng hình, trọng tài quyết định hủy bàn thắng, bất chấp phản ứng dữ dội từ các cầu thủ và người hâm mộ Betis. HLV Manuel Pellegrini cũng không giấu được sự tức giận và phải nhận thẻ vàng vì phản ứng với tổ trọng tài.

Trước đó, Lamine Yamal mở tỷ số cho Barcelona ở phút thứ 10 bằng cú cứa lòng đẹp mắt. Valentin Gomez gỡ hòa cho Betis, nhưng Rodri giúp đội khách tái lập lợi thế trước khi Lo Celso tạo ra khoảnh khắc gây tranh cãi.

Barcelona sau đó tiếp tục gia tăng cách biệt. Gabriel Jesus ghi bàn ở phút 51, còn Abde Ezzalzouli rút ngắn tỷ số cho Betis chỉ hai phút sau đó.

Tuy nhiên, đội chủ nhà sớm rơi vào thế bất lợi khi Facundo Bernal nhận thẻ đỏ sau màn xô xát với Yamal. Chơi hơn người, Barcelona tận dụng lợi thế để ghi thêm bàn nhờ Eric Garcia và Dani Olmo, khép lại chiến thắng 5-2 đầy thuyết phục.

Sau 9 vòng đấu, Barcelona giành 9 chiến thắng tuyệt đối và giữ vững ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Real Betis tạm đứng thứ 3, kém Barcelona 8 điểm.