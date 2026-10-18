Giáo sư tim mạch danh tiếng đột ngột qua đời khi đang dự hội nghị

Giáo sư Li Renke nổi tiếng với các nghiên cứu ứng dụng nguyên lý kỹ thuật để điều trị bệnh tim. Ảnh: CUHK-Shenzhen/SCMP.

Giáo sư Li Renke, nhà khoa học tiên phong trong lĩnh vực tim mạch, nổi tiếng với các nghiên cứu ứng dụng nguyên lý kỹ thuật vào tim người và phát triển vật liệu sinh học dẫn điện để sửa chữa mô bị tổn thương sau nhồi máu cơ tim, qua đời khi tham dự một hội nghị học thuật tại thành phố Tây An, Trung Quốc, hồi đầu tháng 10. Ông hưởng thọ 65 tuổi.

Theo SCMP, thông tin ông qua đời vào ngày 10/10 được Đại học Trung Văn Hồng Kông, cơ sở Thâm Quyến (CUHK-Shenzhen), công bố. Trước đó, ông giữ chức giáo sư chủ nhiệm của trường và phó trưởng khoa phụ trách nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng tại Trường Y. Ông bắt đầu công tác tại đây từ tháng 3/2025.

Nhà trường không công bố nguyên nhân khiến ông qua đời.

Li Renke sinh năm 1961 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ông được đào tạo về y khoa và khoa học tại Đại học Y Cáp Nhĩ Tân, Đại học Y Sơn Tây và Đại học Toronto, Canada.

Năm 1993, ông gia nhập đội ngũ giảng viên ngành y của Đại học Toronto với vị trí trợ lý giáo sư. Đến năm 2002, ông được bổ nhiệm làm giáo sư chính thức có biên chế tại trường.

Trong sự nghiệp nghiên cứu kéo dài nhiều năm tại Canada, Li Renke được bầu làm thành viên của ba tổ chức học thuật danh giá hàng đầu nước này, gồm Viện Hàn lâm Khoa học Sức khỏe Canada, Hội Hoàng gia Canada và Viện Hàn lâm Kỹ thuật Canada.

Trong nhiều thập kỷ, một trong những thách thức lớn nhất của ngành tim mạch là tìm cách tái tạo cơ tim bị hoại tử sau nhồi máu.

Li Renke theo đuổi hướng nghiên cứu này tại giao điểm giữa kỹ thuật mô và liệu pháp tế bào. Ông tiên phong phát triển các vật liệu sinh học dẫn điện có chức năng, được thiết kế nhằm khôi phục mạng lưới dẫn truyền điện của tim và điều trị tình trạng rối loạn nhịp tim sau nhồi máu cơ tim.

Ông có tên trong danh sách 0,05% nhà khoa học hàng đầu thế giới về thành tựu trọn đời năm 2025 do ScholarGPS công bố, đồng thời đứng đầu thế giới trong lĩnh vực sinh lý học tim mạch.

Là người ủng hộ hợp tác quốc tế, Li Renke cũng là chủ tịch sáng lập Hiệp hội Giáo sư Trung Quốc tại Toronto.

Trong suốt sự nghiệp, ông nỗ lực thúc đẩy trao đổi khoa học và công nghệ y tế giữa Trung Quốc và Canada, xây dựng mối liên kết học thuật bền vững giữa cộng đồng nghiên cứu hai nước. Bên cạnh những thành tựu trong phòng thí nghiệm, ông đặc biệt chú trọng đào tạo thế hệ nhà nghiên cứu kế cận.

Trong sự nghiệp của mình, Li Renke đã hướng dẫn hơn 120 nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ và học viên cao học. Hơn 30 người trong số đó sau này trở thành giáo sư hoặc nhà khoa học lâm sàng tại các trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc và nhiều quốc gia khác.

Lễ tiễn biệt Li Renke được tổ chức tại Nhà tang lễ Tây An vào thứ Năm. Lễ tưởng niệm ông dự kiến diễn ra vào thứ Bảy tại khuôn viên CUHK-Shenzhen.