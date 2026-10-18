Công an Hà Nội nhận thất bại đầu tiên ở V-League 2026/27 trước Hà Nội FC

Tối 18/10, đội đầu bảng Công an Hà Nội (áo đỏ) tiếp đón Hà Nội FC trong trận 'derby Thủ đô' tâm điểm ở vòng 4 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2026/27. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trận 'derby Thủ đô' cũng diễn ra nóng bỏng và quyết liệt. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Hà Nội FC là đội tấn công hiệu quả hơn trong những phút đầu trận. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Phút thứ 18, Xuân Mạnh (trái) đưa Hà Nội FC vượt lên dẫn trước với pha dứt điểm cận thành chuẩn xác. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Công an Hà Nội 'tăng tốc' trong những phút tiếp theo để tìm bàn gỡ hòa. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Hàng thủ của Hà Nội FC vẫn đứng vững trước sức ép của đội chủ nhà trong 45 phút thi đấu đầu tiên. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Những nỗ lực của đội chủ sân Hàng Đẫy được cụ thể hóa với bàn thắng của Leo Artur ở đầu hiệp hai. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tuy nhiên chỉ 3 phút sau, đội bóng áo tím một lần nữa vượt lên dẫn trước với pha lập công của tiền đạo Văn Tùng. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Đình Bắc và các đồng đội nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng thứ hai. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Thủ môn Nguyễn Filip có trận đấu thứ hai liên tiếp trên mọi đấu trường phải tham gia tấn công ở những phút cuối trận. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Chung cuộc, Công an Hà Nội không thể có thêm một lần chọc thủng lưới Hà Nội FC và đành chấp nhận trận thua đầu tiên ở V-League 2026/27. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)