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Công an Hà Nội nhận thất bại đầu tiên ở V-League 2026/27 trước Hà Nội FC

Trong một ngày thi đấu thăng hoa, Hà Nội FC đã xuất sắc ngắt mạch toàn thắng của đội đầu bảng Công an Hà Nội bằng chiến thắng với tỷ số 2-1 ở trận 'derby Thủ đô' tâm điểm của vòng 4 V-League 2026/27.

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Tối 18/10, đội đầu bảng Công an Hà Nội (áo đỏ) tiếp đón Hà Nội FC trong trận 'derby Thủ đô' tâm điểm ở vòng 4 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2026/27. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tối 18/10, đội đầu bảng Công an Hà Nội (áo đỏ) tiếp đón Hà Nội FC trong trận 'derby Thủ đô' tâm điểm ở vòng 4 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2026/27. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trận 'derby Thủ đô' cũng diễn ra nóng bỏng và quyết liệt. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trận 'derby Thủ đô' cũng diễn ra nóng bỏng và quyết liệt. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Hà Nội FC là đội tấn công hiệu quả hơn trong những phút đầu trận. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Hà Nội FC là đội tấn công hiệu quả hơn trong những phút đầu trận. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Phút thứ 18, Xuân Mạnh (trái) đưa Hà Nội FC vượt lên dẫn trước với pha dứt điểm cận thành chuẩn xác. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Phút thứ 18, Xuân Mạnh (trái) đưa Hà Nội FC vượt lên dẫn trước với pha dứt điểm cận thành chuẩn xác. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Công an Hà Nội 'tăng tốc' trong những phút tiếp theo để tìm bàn gỡ hòa. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Công an Hà Nội 'tăng tốc' trong những phút tiếp theo để tìm bàn gỡ hòa. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Hàng thủ của Hà Nội FC vẫn đứng vững trước sức ép của đội chủ nhà trong 45 phút thi đấu đầu tiên. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Hàng thủ của Hà Nội FC vẫn đứng vững trước sức ép của đội chủ nhà trong 45 phút thi đấu đầu tiên. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Những nỗ lực của đội chủ sân Hàng Đẫy được cụ thể hóa với bàn thắng của Leo Artur ở đầu hiệp hai. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Những nỗ lực của đội chủ sân Hàng Đẫy được cụ thể hóa với bàn thắng của Leo Artur ở đầu hiệp hai. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tuy nhiên chỉ 3 phút sau, đội bóng áo tím một lần nữa vượt lên dẫn trước với pha lập công của tiền đạo Văn Tùng. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tuy nhiên chỉ 3 phút sau, đội bóng áo tím một lần nữa vượt lên dẫn trước với pha lập công của tiền đạo Văn Tùng. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Đình Bắc và các đồng đội nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng thứ hai. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Đình Bắc và các đồng đội nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng thứ hai. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Thủ môn Nguyễn Filip có trận đấu thứ hai liên tiếp trên mọi đấu trường phải tham gia tấn công ở những phút cuối trận. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Thủ môn Nguyễn Filip có trận đấu thứ hai liên tiếp trên mọi đấu trường phải tham gia tấn công ở những phút cuối trận. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Chung cuộc, Công an Hà Nội không thể có thêm một lần chọc thủng lưới Hà Nội FC và đành chấp nhận trận thua đầu tiên ở V-League 2026/27. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Chung cuộc, Công an Hà Nội không thể có thêm một lần chọc thủng lưới Hà Nội FC và đành chấp nhận trận thua đầu tiên ở V-League 2026/27. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/cong-an-ha-noi-nhan-that-bai-dau-tien-o-v-league-202627-truoc-ha-noi-fc-post1142742.vnp