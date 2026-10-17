Nhận định trận đấu Real Betis vs Barcelona, 23h30 ngày 17.10: Lấy đà cho hai đại chiến

Phong độ Real Betis vs Barcelona

Không đội bóng nào ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu sở hữu thông số ấn tượng hơn Barcelona. Từ La Liga đến Champions League, đoàn quân dưới trướng HLV Hansi Flick như đang tạo nên những cuộc càn quét, biến mọi đối thủ trở thành "bia tập bắn" không hơn không kém.

Giữa tuần qua, dù phải hành quân sang Thổ Nhĩ Kỳ, Barcelona vẫn dễ dàng đè bẹp Galatasaray tới 4-1. Cùng với chiến thắng đậm 5-1 trước Feyenoord ở trận ra quân, Barca đang thực sự phát đi thông điệp mạnh mẽ, sẵn sàng chinh phục ngôi vương châu Âu một lần nữa.

Nhưng tham vọng có trở thành hiện thực hay không, đó là câu chuyện của nhiều tháng nữa. Còn cuối tuần này, Lamine Yamal cùng các đồng đội sẽ hướng sự tập trung cho mục tiêu chinh phục "pháo đài" La Cartuja.

Tất nhiên, với phong độ hủy diệt hiện tại, thầy trò HLV Flick được đánh giá rất cao cho khả năng công thành thành công. Song vấn đề không chỉ đơn giản là 1 trận đấu, mà còn ở cả hành trình chông gai phía trước đang chờ đợi "Blaugrana".

Ngay sau chuyến hành quân đến thành Seville, Barcelona sẽ phải tức tốc trở về, chuẩn bị hành lý di chuyển sang Paris để đại chiến PSG. Chưa hết, chỉ ít ngày sau, gã khổng lồ xứ Catalunya sẽ tiếp tục bước vào trận Siêu kinh điển cùng đại kình địch Real Madrid.

Để hy vọng vượt qua tất cả thử thách kể trên, ngoài duy trì phong độ thăng hoa, thầy trò HLV Flick cũng cần phân bổ nguồn lực nhân sự, xoay tua hợp lý nhằm giúp các trụ cột bước vào các trận chiến quan trọng sắp tới cùng trạng thái thể lực tốt nhất có thể.

Trong bối cảnh đối thủ chuẩn bị đối mặt lịch thi đấu chông gai, Real Betis sẽ có cơ hội tạo nên bất ngờ. Bản thân đội chủ nhà hiện sở hữu phong độ rất ổn định, với thành tích thắng 8, hòa 1 và mới thua 1 sau 10 lần ra sân từ đầu mùa.

Chỉ tính trong khuôn khổ La Liga, Real Betis thắng 6, hòa 1 và thua 1, xếp thứ 3 với 19 điểm. Trong trường hợp tạo nên cú địa chấn trước Barca, đoàn quân dưới trướng HLV Manuel Pellegrini sẽ thu hẹp cách biệt đến ngôi đầu bảng xuống còn vỏn vẹn 2 điểm.

Sân nhà mang đến điểm tựa rất quan trọng dành cho Betis. 8 lần đón khách gần đây, đội chủ nhà đều toàn thắng, bao gồm cả màn hạ gục Real Madrid 1-0 ở vòng 4 La Liga. Dẫu vậy, 10 cuộc đụng độ Barcelona gần nhất, đội bóng thành Seville mới hòa 3 và thua tới 7, đồng thời thua 8/10 lần đón tiếp "Blaugrana" gần đây.

Thông tin lực lượng Real Betis vs Barcelona

Real Betis: Chỉ thiếu vắng Junior Firpo và Aitor Ruibal vì chấn thương.

Barcelona: Không có sự phục vụ của hai gương mặt không quá quan trọng là Roony Bardghji và Andreas Christensen.

Đội hình dự kiến Real Betis vs Barcelona

Real Betis: Valles; Bellerin, Llorente, Natan, Garcia; Fornals, Roca; Riquelme, Isco, Ezzalzouli; Hernandez

Barcelona: J Garcia; E Garcia, Cubarsi, Martin, Espart; Fermin, Rodri, Pedri; Yamal, G Jesus, Gordon

Dự đoán: 1-2