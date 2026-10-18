CLB Bóng đá Công an Hà Nội chấm dứt chuỗi toàn thắng tại V.League 2026/27

Trước vòng đấu thứ 4, đội bóng của HLV Mano Polking giành trọn 9 điểm, ghi 6 bàn và chưa để thủng lưới. Tuy nhiên, việc phải thi đấu trên nhiều mặt trận cùng tình trạng sức khỏe không ổn định của một số trụ cột khiến CAHN gặp khó khăn trước cuộc đối đầu với "người hàng xóm" CLB Hà Nội FC.

CLB Hà Nội FC nhập cuộc chủ động và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm trong những phút đầu trận. Phút 10, Faurand-Tournaire đánh đầu sau tình huống phạt góc bên cánh trái nhưng bóng đi chệch khung thành. Tám phút sau, Văn Tùng buộc thủ môn Nguyễn Filip phải trổ tài cứu thua.

Khung thành Nguyễn Filip nhiều lần gặp sóng gió trong trận này.

Phút 19, CLB Hà Nội FC vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Xuân Mạnh sau tình huống phạt góc. Tiếp đà hưng phấn, đội khách tiếp tục gây sức ép. Phút 21, Văn Tùng dứt điểm trúng cột dọc sau đường căng ngang của Công Nhật, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt. Hùng Dũng cũng có cơ hội ghi bàn nhưng không thể đưa bóng đi trúng đích.

Ở chiều ngược lại, CAHN nỗ lực tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 34, Alan xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang cho Quang Hải, nhưng thủ môn Quan Văn Chuẩn kịp thời băng ra bắt bóng. Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về CLB Hà Nội FC.

Trận derby Thủ đô xứng đáng là cuộc so tài hấp dẫn nhất vòng 4 V.League 2026/27.

Ngay đầu hiệp hai, CAHN đưa Đình Bắc vào sân và nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút 46, Đình Bắc nhả bóng thuận lợi để Leo Artur tung cú sút từ khoảng cách gần 20m, đánh bại thủ môn Văn Chuẩn, quân bình tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, CLB Hà Nội FC tái lập lợi thế. Phút 49, Sade Iuval thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang vào trong để Văn Tùng băng vào dứt điểm một chạm, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Bị dẫn bàn, CAHN tiếp tục đẩy cao đội hình. Phút 64, Đình Bắc thực hiện cú đá phạt trực tiếp nguy hiểm nhưng thủ môn Văn Chuẩn đấm bóng giải nguy. Năm phút sau, Leo Artur chuyền ngang thuận lợi cho Alan, song tiền đạo này xử lý bước một không tốt, bỏ lỡ cơ hội đáng chú ý. Phút 70, Đình Bắc tiếp tục thử sức bằng cú sút xa nhưng không thắng được thủ môn đội khách.

Cả CAHN và Hà Nội FC đều có bàn thắng trong hiệp 2.

Trong những phút cuối, CAHN gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Hà Nội FC. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho đội khách.

Thất bại này khiến CAHN đứt chuỗi 3 trận toàn thắng tại V.League 2026/27. Trong khi đó, chiến thắng ở trận derby Thủ đô giúp CLB Hà Nội FC có thêm kết quả tích cực sau giai đoạn đầu mùa giải gặp nhiều khó khăn.