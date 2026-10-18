Cú ra chân 'ma thuật' của Yamal hút hàng triệu view

Yamal gây sốt với bàn thắng vào lưới Betis. Ảnh: Reuters.

Tình huống diễn ra ngay phút thứ 10 ở trận Barcelona thắng 5-2 trước Betis tại vòng 9 La Liga hôm 18/10, Yamal nhận đường chuyền từ Jules Kounde. Thay vì phối hợp với đồng đội, tài năng 19 tuổi của Barcelona quyết định tự mình tạo ra khác biệt bằng pha đi bóng hướng thẳng về phía khung thành đối phương.

Đứng trước hàng phòng ngự dày đặc của Betis, Yamal thể hiện sự tự tin khi tung ra cú sút chân trái đưa bóng bay vào góc xa khung thành, mở tỷ số trận đấu.

Điều khiến pha bóng trở nên đặc biệt nằm ở cách Yamal thực hiện cú sút. Không cần nhiều nhịp chuẩn bị hay lấy đà, cầu thủ người Tây Ban Nha vung chân trái, đưa bóng đi theo quỹ đạo cong hiểm hóc về phía góc cao khung thành. Thủ môn đối phương gần như không có cơ hội cản phá, còn người đồng đội Pedri đứng gần đó phải ôm đầu với vẻ thán phục Yamal.

Siêu phẩm của Yamal vào lưới Betis.

Ngay sau khi ghi bàn, tên của Yamal liên tục được nhắc đến các nền tảng mạng xã hội. Đoạn clip siêu phẩm của tiền đạo Barcelona được chia sẻ nhanh chóng và tạo được lượng tương tác lớn trên X, mang về hàng triệu lượt xem. Đa phần các bình luận đều trầm trồ trước sự tự tin và quyết đoán của Yamal.

Hồi giữa tuần, Yamal cũng khiến mạng xã hội dậy sóng với cú rabona khéo léo để kiến tạo cho Anthony Gordon ghi bàn ở trận gặp Galatasaray tại Champions League. Chỉ trong vòng ít ngày, tài năng 19 tuổi liên tiếp phô diễn nền tảng kỹ thuật vượt trội.

Sau trận thắng Betis, HLV Hansi Flick ca ngợi Yamal. Ông chia sẻ: “Bàn thắng mở tỷ số của Lamine Yamal thật phi thường. Với tôi, ngay lúc này, cậu ấy là cầu thủ hay nhất thế giới”.

HLV Barcelona cũng nhấn mạnh thái độ thi đấu đáng kinh ngạc của Yamal và cho rằng cầu thủ này tạo ra ảnh hưởng đặc biệt khi đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Cú ra chân "ma thuật" một lần nữa cho thấy vì sao Yamal được kỳ vọng trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới. Nếu tiếp tục duy trì phong độ và hoàn thiện khả năng ra quyết định, anh hoàn toàn có thể biến những khoảnh khắc xuất thần thành dấu ấn thường xuyên trong sự nghiệp.

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