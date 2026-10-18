Kết quả Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 7: Man Utd hòa Leeds

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 7

Man City vẫn là đội duy nhất toàn thắng sau 7 vòng đấu sau khi đánh bại Ipswich Town với tỷ số 3-2.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu.

BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027

XH

Đội

TĐ

BT

BB

Đ

1

Manchester City

7

19

7

21

2

Brighton

7

23

5

16

3

Arsenal

6

10

5

15

4

Chelsea

7

17

13

13

5

Liverpool

7

9

8

12

6

Brentford

7

13

8

10

7

Leeds United

7

9

6

10

8

Everton

7

8

7

10

9

Hull City

7

8

7

9

10

Ipswich Town

7

11

15

9

11

Newcastle United

7

10

14

8

12

Aston Villa

7

7

11

8

13

Manchester United

7

10

10

7

14

Crystal Palace

7

9

17

7

15

Bournemouth

7

9

13

6

16

Coventry City

6

5

11

6

17

Fulham

7

7

10

5

18

Nottingham Forest

6

5

8

5

19

Sunderland

7

6

14

4

20

Tottenham

6

3

9

3

Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

Brighton 5-0 Crystal Palace

Brighton tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi ghi tới 5 bàn vào lưới Crystal Palace.

Đội chủ nhà dẫn 3-0 chỉ sau 10 phút thi đấu. Jaydee Canvot (Crystal Palace) phản lưới trước khi Diego Gomez và Yasin Ayari lần lượt lập công cho Brighton.

Sang hiệp 2, Charalampos Kostoulas và Jake Hinshelwood ghi thêm 2 bàn để khép lại chiến thắng cho Brighton.

Leeds United 1-1 Man Utd

Đội khách vượt lên nhờ bàn thắng của Bryan Mbeumo trong hiệp một nhưng không giữ được lợi thế. Dominic Calvert-Lewin gỡ hòa ngay đầu hiệp hai, khiến Man Utd trải qua trận thứ năm liên tiếp không thắng tính ở mọi đấu trường.

Man Utd chật vật hòa Leeds 1-1. (Ảnh: Reuters)

Newcastle United 0-1 Aston Villa

Aston Villa tiếp tục bứt xa khỏi nhóm cuối bảng sau khi đánh bại Newcastle United với tỷ số 1-0. Johan Manzambi ghi bàn duy nhất từ cú đánh đầu. Chiến thắng này giúp Aston Villa vươn lên bằng điểm với chính đối thủ.

Man City 3-2 Ipswich Town

Man City áp đảo với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 70%. Sau khi Phil Foden mở tỷ số, Erling Haaland lập cú đúp. Ipswich Town 2 lần rút ngắn tỷ số từ các pha lập công của Daizen Maeda (1-2) và Zan Flemming (2-3 từ chấm phạt đền) nhưng không đủ để tạo ra màn ngược dòng bất ngờ.

Man City toàn thắng sau 7 vòng đấu. (Ảnh: Reuters)

Fulham 1-0 Hull City

Cú dứt điểm của Alex Iwobi ở phút 33 giúp Fulham đánh bại đội bóng mới lên hạng với tỷ số 1-0. Sau khởi đầu ấn tượng, Hull City trải qua 5 vòng đấu liên tiếp không thắng.

Brentford 1-2 Liverpool

Keane Lewis-Potter ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 44. Tuy nhiên, Brentford rơi vào thế bất lợi khi Yegor Yarmolyuk nhận thẻ đỏ trực tiếp không lâu sau đó.

Liverpool tận dụng được lợi thế hơn người trong hiệp 2. Victor Munoz và Alexander Isak lần lượt lập công giúp đội khách lật ngược tình thế.

Liverpool thắng Brentford 2-1 trong thế hơn người. (Ảnh: Reuters)

Everton 0-2 Chelsea

Bộ 3 Morgan Rogers, Joao Pedro và Cole Palmer không thể ghi bàn hay kiến tạo trong trận đấu sớm. Tuy nhiên, Chelsea vẫn thắng Everton 2-0 nhờ cú đúp của Pedro Neto.

Neto giúp Chelsea thắng Everton 2-0. (Ảnh: Reuters)