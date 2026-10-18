Davidovich Fokina ngược dòng vô địch Shanghai Masters 2026

Tay vợt Alejandro Davidovich Fokina cùng chiếc cúp vô địch Shanghai Masters 2026. (Ảnh: ATP)

Ngày 18/10, trận chung kết Shanghai Masters 2026 diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc) giữa hai tay vợt Tây Ban Nha Alejandro Davidovich Fokina (hạng 26 thế giới) và Rafael Jodar (hạng 13 thế giới).

Sau gần hai giờ rưỡi tranh tài, Davidovich Fokina giành chiến thắng với các tỷ số 1-6, 7-6(5) và 6-4, hoàn tất màn ngược dòng để giành chức vô địch.

Bước vào trận đấu, Rafael Jodar, tay vợt 20 tuổi đang có mùa giải đột phá, nhập cuộc đầy tự tin. Với những cú đánh cuối sân mạnh mẽ và khả năng kiểm soát bóng tốt, Jodar sớm giành break để dẫn 2-0.

Tay vợt trẻ tiếp tục duy trì sức ép, tận dụng những sai sót của đối thủ để giành thêm một break, trước khi khép lại set đầu tiên với chiến thắng cách biệt 6-1.

Sang set 2, Davidovich Fokina dần lấy lại nhịp độ thi đấu. Tuy nhiên, Jodar vẫn duy trì lợi thế và vượt lên dẫn 3-2 sau khi giành break. Đứng trước nguy cơ thất bại, tay vợt 27 tuổi lập tức đáp trả, đòi lại break để cân bằng tỷ số 3-3.

Những game tiếp theo chứng kiến nỗ lực bền bỉ của Davidovich Fokina. Anh liên tiếp cứu các điểm break trong ba game giao bóng, giữ vững thế cân bằng và đưa set đấu vào loạt tie-break.

Ở thời điểm quyết định, Davidovich Fokina thi đấu ổn định hơn, giành chiến thắng 7-5 trong loạt tie-break để cân bằng tỷ số 1-1, buộc trận chung kết bước vào set thứ ba.

Set quyết định tiếp tục diễn ra giằng co khi hai tay vợt liên tiếp giành break ngay đầu set. Tuy nhiên, kinh nghiệm và nền tảng thể lực giúp Davidovich Fokina dần chiếm ưu thế. Bước ngoặt xuất hiện ở game thứ năm, khi anh tiếp tục bẻ game giao bóng của Jodar để vượt lên dẫn 3-2.

Tay vợt 27 tuổi duy trì lợi thế trong những game còn lại, trước khi giành chiến thắng 6-4, khép lại trận chung kết bằng màn ngược dòng ấn tượng.

Phát biểu sau trận đấu, Davidovich Fokina không giấu được xúc động khi lần đầu nâng cao chiếc cúp vô địch Masters 1000.

"Tôi thực sự không biết phải nói gì vào lúc này. Sau set đầu tiên, tôi chỉ cố gắng tiếp tục chiến đấu và tin tưởng vào bản thân. Trong loạt tie-break, tôi đã tìm lại được sự tự tin", tay vợt người Tây Ban Nha chia sẻ.

Davidovich Fokina cũng thừa nhận thể lực là yếu tố tạo nên khác biệt trong set quyết định, đồng thời dành lời khen cho màn trình diễn của người đồng hương trẻ tuổi.

Chức vô địch Shanghai Masters đánh dấu cột mốc quan trọng đối với Davidovich Fokina, khi đây là lần đầu tiên anh đăng quang tại một giải đấu thuộc hệ thống ATP Masters 1000.

Trước đó, tay vợt người Tây Ban Nha từng lọt vào chung kết Monte-Carlo Masters 2022 nhưng để thua Stefanos Tsitsipas. Sau năm lần liên tiếp thất bại ở các trận chung kết ATP, anh đã có bước chuyển mình trong mùa giải 2026 với các danh hiệu tại Mallorca và Thành Đô, trước khi tiếp tục đăng quang tại Thượng Hải.

Hành trình vô địch của Davidovich Fokina tại Shanghai Masters cũng ghi dấu nhiều chiến thắng đáng chú ý. Ở vòng 3, anh cứu thành công một điểm trận trước Frances Tiafoe. Sau đó, tay vợt người Tây Ban Nha tiếp tục vượt qua Hubert Hurkacz trước khi đánh bại hạt giống số một Alexander Zverev tại bán kết với tỷ số 5-7, 6-4 và 6-3.

Đáng chú ý, thành công tại Thượng Hải đến sau giai đoạn Davidovich Fokina phải nghỉ thi đấu khoảng hai tháng vì chấn thương lưng. Kể từ khi trở lại và đăng quang tại Thành Đô hồi cuối tháng 9, anh đã duy trì chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trên đất Trung Quốc.

Với chức vô địch này, Davidovich Fokina trở thành tay vợt Tây Ban Nha đầu tiên đăng quang tại Shanghai Masters. Anh cũng dự kiến tăng 13 bậc, lên vị trí thứ 13 thế giới khi Hiệp hội Quần vợt Chuyên nghiệp (ATP) công bố bảng xếp hạng mới ngày 19/10, thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp.

Trong khi đó, dù không thể giành chức vô địch, Rafael Jodar vẫn có một giải đấu đáng nhớ. Ở tuổi 20, anh trở thành tay vợt trẻ nhất lịch sử lọt vào chung kết Shanghai Masters, đồng thời dự kiến vươn lên vị trí thứ 11 thế giới và tiếp tục duy trì cơ hội tham dự ATP Finals vào cuối mùa giải.