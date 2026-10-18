Ninh Bình thắng HAGL trong trận cầu có 2 thẻ đỏ, 7 bàn thắng

Ninh Bình thắng HAGL trong cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục trên sân nhà. Ảnh: CLB Ninh Bình.

Ninh Bình thắng HAGL 4-3 và Bắc Ninh hòa Đồng Nai 0-0 trong hai trận khung 18h tối 18/10 tại V.League. Trên sân Ninh Bình, 2 bàn đầu được chia đều cho mỗi đội và diễn ra chỉ trong 1 phút. Suốt cả trận, hai đội rượt đuổi tỷ số kịch tính.

Ngay phút thứ 2, Nguyễn Quốc Việt đi bóng bên cánh trái rồi chuyền vào rìa vùng cấm cho Nguyễn Hoàng Đức băng lên đệm lòng một chạm tung lưới Trần Trung Kiên để mở tỷ số. Phút thứ 3, Nguyễn Thanh Nhân đón bóng từ đường chọc khe của đồng đội rồi dứt điểm về cột xa, quân bình tỷ số 1-1.

Trận đấu tiếp tục có diễn biến căng thẳng ở phút 19, trọng tài rút thẻ đỏ cho Lucas Turci sau khi tham khảo VAR. Tình huống này, ngoại binh của Ninh Bình va chạm từ phía sau với Matheus Lucas. 12 phút sau khi khiến đối thủ phải chơi thiếu người, tiền đạo 28 tuổi kiến tạo cho Luann Augusto sút bóng một chạm chéo góc, giúp HAGL dẫn trước 2-1.

Tuy nhiên, đội khách chỉ duy trì được lợi thế dẫn bàn trong 8 phút. Hoàng Đức chuyền bóng từ cánh trái. Quốc Việt sút xa, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-2.

Sang tới hiệp 2, tận dụng lợi thế hơn người, HAGL tích cực tấn công. Nhưng khi chưa có bàn thứ 3, đội bóng phố núi lại phải nhận bàn thua. Phút 70, Lucao do Break nhận bóng từ Fred Friday rồi sút căng, giúp Ninh Bình nâng tỷ số lên 3-2.

Dẫu vậy, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chỉ chiếm ưu thế trong 5 phút. Phút 76, Thanh Nhân bứt tốc ở cánh trái rồi căng ngang, bóng chạm chân Đỗ Thanh Thịnh rồi bất chợt đổi hướng, khiến Văn Lâm không kịp trở tay và trải qua lần thứ 3 thủng lưới trận này.

Những diễn biến gay cấn tiếp tục diễn ra. Phút 81, Võ Phước Bảo, cầu thủ vừa vào sân thay Hà Châu Phi ở phút 46, kéo ngã Nguyễn Ngọc Mỹ trong vùng cấm của HAGL khi tiền đạo Ninh Bình chuẩn bị có cơ hội đối mặt Trung Kiên. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ cho số 38 của đội khách.

Khi mỗi đội chỉ còn 10 người, Ninh Bình là tập thể giải quyết trận đấu và giành chiến thắng. Phút 90, bóng được rót xuống cho Nguyễn Lê Phát trong pha đá phạt nhanh, chân sút sinh năm 2007 vượt qua hậu vệ đối phương rồi ấn định thắng lợi nghẹt thở 4-3 cho đội chủ nhà, khiến sân Ninh Bình bùng nổ cảm xúc.

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, Bắc Ninh hòa Đồng Nai ở trận cầu không bàn thắng. Đội bóng xứ Kinh Bắc có nhiều cơ hội, nhưng không thể tận dụng và chấp nhận chỉ có 1 điểm trên sân nhà.

Bảng xếp hạng sau hai trận khung 18h tối 18/10. Đồ họa: Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).