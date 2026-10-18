Hà Nội nhất toàn đoàn tại Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia 2026

Ban Tổ chức trao giải cho 3 vận động viên xuất sắc nhất nội dung Solo Ice Dance. Ảnh: BTC

Xếp thứ Nhì toàn đoàn là thành phố Hồ Chí Minh với 11 HCV.

Giải năm nay ghi nhận số lượng vận động viên tham dự đông nhất từ trước đến nay, với 112 vận động viên đến từ 6 đơn vị, gồm: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Hải Phòng. Đáng chú ý, Khánh Hòa lần đầu tiên cử vận động viên tham gia tranh tài, cho thấy phong trào trượt băng đang từng bước mở rộng đến nhiều địa phương.

Tại giải, các vận động viên tranh tài ở hai nội dung là trượt băng tốc độ với 29 bộ huy chương và trượt băng nghệ thuật với 8 bộ huy chương. Đặc biệt, nội dung Solo Ice Dance (khiêu vũ trên băng đơn) lần đầu tiên được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia, đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng nội dung thi đấu và tạo thêm cơ hội cho các vận động viên.

Vận động viên Trần Khánh Linh của Hà Nội giành HCV nội dung Solo Ice Dance.

Ở nội dung này, vận động viên Trần Khánh Linh của Hà Nội giành HCV, vượt qua hai đồng đội Lê Bùi Thanh Hằng và Lê Bùi Hương Linh. Khánh Linh là gương mặt quen thuộc của trượt băng Việt Nam, vừa trở lại thi đấu sau thời gian tạm nghỉ để chuyển sang công tác đào tạo.

VĐV Lê Bùi Thanh Hằng giành HCB nội dung Solo Ice dance. Ảnh: BTC

Theo ông Đặng Hà Việt, Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam, giải đấu năm nay ghi nhận những bước tiến đáng khích lệ cả về chuyên môn lẫn lực lượng vận động viên. Điểm nổi bật là sự tham gia của các chuyên gia kỹ thuật và trọng tài quốc tế từng làm nhiệm vụ tại Olympic và các giải vô địch thế giới.

Đội ngũ giám khảo được bố trí riêng cho hai nội dung trượt băng nghệ thuật đơn và khiêu vũ trên băng đơn, qua đó bảo đảm việc đánh giá phù hợp với đặc thù chuyên môn của từng nội dung. Đây cũng là cơ hội để vận động viên Việt Nam tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế, từng bước nâng cao chất lượng thi đấu.

Đáng chú ý, số lượng 112 vận động viên tham dự giải là tín hiệu tích cực đối với công tác phát triển môn trượt băng tại các tỉnh, thành phố. Việc ngày càng có thêm địa phương tham gia, cùng sự đa dạng về nội dung thi đấu, tạo tiền đề để mở rộng phong trào, phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố có triển vọng cho thể thao thành tích cao.

Các vận động viên nhí tranh tài nội dung trượt băng tốc độ. Ảnh: BTC

Ngay sau hai ngày tranh tài, Ban Tổ chức giải tổ chức tọa đàm chuyên môn với sự tham gia của 5 chuyên gia kỹ thuật, trọng tài quốc tế cùng các huấn luyện viên, vận động viên và phụ huynh.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia phân tích những điểm mạnh, hạn chế trong bài thi của vận động viên Việt Nam, đồng thời đưa ra những góp ý cụ thể nhằm hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao chất lượng bài thi và hiệu quả tập luyện. Các huấn luyện viên, vận động viên và phụ huynh cũng trực tiếp trao đổi, tìm hiểu về quy định thi đấu, phương pháp chấm điểm và nguyên nhân một động tác được cộng điểm, bị trừ điểm hoặc không được công nhận.

Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia năm 2026 không chỉ là sân chơi để các vận động viên tranh tài, mà còn góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, thúc đẩy phong trào trượt băng và chuẩn bị lực lượng cho những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.