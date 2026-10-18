Toà thị chính chìm trong biển lửa, bạo lực lan khắp nước Pháp

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez cho biết khoảng 400 người đã bị bắt trên toàn quốc. Theo Bộ trưởng này, 110 cuộc tuần hành đã thu hút khoảng 550.000 người trên khắp cả nước. Trong khi đó, ban tổ chức, bao gồm công đoàn CGT và các tổ chức sinh viên, cho biết khoảng 800.000 người biểu tình đã xuống đường.

Ông Nuñez mô tả những người gây rối là “các nhóm cực tả cực đoan, có hành vi bạo lực đặc biệt nghiêm trọng”. Theo ông, những nhóm này tìm cách đối đầu với cảnh sát và nhắm vào các công trình công cộng, bao gồm tòa thị chính và các cơ quan chính quyền địa phương. Ông cho biết nhiều đối tượng lợi dụng tình hình để cướp phá cửa hàng.

Cảnh tượng bạo lực trên đường phố nhiều thành phố Pháp ngày 17/10. (Nguồn: AP)

“Tại nền cộng hòa của chúng ta, không có chỗ cho bạo lực. Những kẻ phá hoại tài sản, tấn công các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp, thậm chí cướp phá các tòa thị chính, sẽ bị truy tố và trừng phạt”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên mạng xã hội X.

“Chúng ta sẽ đoàn kết chống lại những kẻ gieo rắc hỗn loạn… và ngăn cản người dân bày tỏ đòi hỏi của mình một cách hòa bình”, ông Macron nói thêm.

Tại Paris, cảnh sát sử dụng hơi cay và vòi rồng để đẩy lùi những người đeo mũ trùm đầu, bịt mặt và ném pháo hoa, đá lát đường cùng nhiều vật thể khác về phía lực lượng chức năng tại quảng trường Place de la République, AP đưa tin.

Khói đen dày đặc bốc lên từ ô tô, xe đạp và các phương tiện khác, trong khi nhiều thùng rác bốc cháy. Một quầy báo cũng bị cháy, còn một số cửa hàng bị cướp phá. Nhiều người bị thương trong các cuộc đụng độ.

Theo yêu cầu của cảnh sát, nhiều ga tàu điện ngầm đã đóng cửa trong ngày 17/10, bao gồm các ga quanh đại lộ Champs-Élysées và gần dinh tổng thống, quốc hội cùng các cơ quan chính phủ.

Trong khi đó, phần lớn người biểu tình ôn hòa tham gia cuộc tuần hành hướng về phía tây bắc Paris. Đám đông hát quốc ca Pháp, vẫy cờ; một số người chơi kèn trumpet và violin.

Tại Lyon - thành phố lớn thứ 3 của Pháp, nơi khoảng 20.000 người tham gia tuần hành, một đám cháy bùng phát bên trong văn phòng du lịch.

Ở thành phố cảng Marseille thuộc miền nam nước Pháp, một số cửa hàng và đồn cảnh sát thành phố bị hư hại. Những người biểu tình cũng có ép sát sảnh tòa thị chính.

Ông Nuñez cho biết các nhóm đeo mặt nạ đã có hành vi bạo lực nhằm vào các tòa nhà chính quyền địa phương tại Bordeaux. Những đối tượng khác tìm cách đột nhập tòa thị chính ở Lille, Calais và đồn cảnh sát tại Brest. Bạo lực còn xảy ra tại Rennes, Toulouse, Montpellier, Grenoble và một số thành phố khác.

Tại Limoges - thành phố cỡ trung ở miền trung nước Pháp, tòa thị chính bị phóng hỏa.

Hình ảnh toà thị chính ở Limoges bị phóng hoả

Phong trào áo vàng trỗi dậy

Người biểu tình trên khắp nước Pháp hưởng ứng lời kêu gọi trên mạng xã hội nhằm khôi phục phong trào “Áo ghi-lê vàng” từ năm 2018, để phản đối bất công xã hội.

Những người xuống đường bày tỏ thất vọng và tức giận với chính phủ, trong bối cảnh giá xăng, năng lượng và thực phẩm tăng mạnh trong những tháng gần đây.

Sonia Mabrouk, 40 tuổi, cho biết bà cùng con gái đang học trung học đã đi từ vùng ngoại ô phía tây Paris đến tham gia biểu tình nhằm phản đối “tất cả những gì đang đi sai hướng”, đặc biệt là tình trạng các dịch vụ công bị bỏ bê.

Bà Mabrouk, người từng tham gia các cuộc biểu tình Áo ghi-lê vàng, chỉ trích “những chính sách ưu ái người giàu nhưng luôn khiến những người nghèo nhất phải chịu thiệt hại về tài chính”.

Nhiều người biểu tình mặc áo ghi-lê màu vàng huỳnh quang - biểu tượng của phong trào tuần hành năm 2018.

CGT, một trong những công đoàn lớn của Pháp, cũng ủng hộ các cuộc biểu tình, đồng thời kêu gọi “tăng lương và lương hưu, giảm giá cả, bảo vệ các dịch vụ công đáp ứng nhu cầu của người dân”.

Chính trị gia cánh tả Jean-Luc Mélenchon, ứng cử viên tổng thống từng ủng hộ phong trào học sinh trung học, tham gia cuộc biểu tình tại Paris ngày 17/10.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Nuñez, giới chức đã mở cuộc điều tra sau khi 1 người biểu tình trẻ tuổi bị thương nặng và mất 1 bàn tay tại Saint-Étienne ngày 17/10.

Ông từ chối xác nhận thông tin trên truyền thông Pháp rằng thương tích này là hậu quả của vụ nổ lựu đạn do cảnh sát sử dụng.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh lực lượng cảnh sát đang bị chỉ trích gay gắt liên quan đến việc sử dụng lựu đạn cùng các loại vũ khí kiểm soát bạo loạn khác trong những cuộc biểu tình gần đây.

Trong những tuần qua, Pháp đã chứng kiến hàng nghìn vụ bắt giữ, hàng trăm người bị thương và nhiều trường học bị phóng hỏa, khi năm học mới bắt đầu bằng làn sóng biểu tình của học sinh, sinh viên lan rộng trên toàn quốc. Phong trào này đang tác động đến chiến dịch tranh cử tổng thống của Pháp và thu hút sự chú ý quốc tế.