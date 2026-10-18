Nhiều dấu ấn từ Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia 2026

Vận động viên Lê Bùi Thanh Hằng giành HCB nội dung Solo Ice Dance. (Ảnh: SFV)

Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 có 112 vận động viên đến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Hải Phòng, giải ghi nhận số lượng tham dự đông nhất từ trước đến nay. Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung trượt băng tốc độ và trượt băng nghệ thuật, với tổng cộng 37 bộ huy chương.

Trần Khánh Linh giành vị trí thứ nhất nội dung Junior-Senior Solo Ice Dance. (Ảnh: SFV)

Tại nội dung Junior-Senior Solo Ice Dance, Trần Khánh Linh giành vị trí thứ nhất, tiếp theo là Lê Bùi Thanh Hằng và Lê Bùi Hương Linh. Đây là nội dung mới được đưa vào hệ thống giải quốc gia năm nay, mở thêm cơ hội thi đấu cho các vận động viên theo đuổi khiêu vũ trên băng.

Trượt băng tốc độ ghi nhận sự cạnh tranh ở nhiều nhóm tuổi

Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 ghi nhận số lượng tham dự đông nhất từ trước đến nay với 112 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành. (Ảnh: SFV)

Ở nội dung trượt băng tốc độ, các vận động viên thi đấu theo nhóm tuổi và cự ly, tạo điều kiện đánh giá năng lực ở nhiều cấp độ khác nhau. Kết quả cho thấy các địa phương có sự phân bổ thành tích tương đối đa dạng, thay vì chỉ tập trung ở một đơn vị đồng thời khẳng định lực lượng trẻ đang có cơ hội thi đấu thường xuyên hơn, là cơ sở để huấn luyện viên đánh giá năng lực, xác định nhóm vận động viên cần tiếp tục đầu tư chuyên môn.

Chuyên gia quốc tế góp ý trực tiếp cho vận động viên

Sau hai ngày thi đấu, ban tổ chức đã tổ chức buổi tọa đàm chuyên môn với sự tham gia của năm chuyên gia kỹ thuật và trọng tài quốc tế, cùng các huấn luyện viên, vận động viên và phụ huynh. Trong số các chuyên gia có những người từng tham gia điều hành, chấm thi tại Olympic và các giải vô địch thế giới.

Các chuyên gia phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh SFV)

Tại buổi trao đổi, các chuyên gia phân tích những điểm mạnh và hạn chế trong bài thi của vận động viên Việt Nam, đồng thời đưa ra những góp ý cụ thể về kỹ thuật, cách thể hiện và phương pháp tập luyện. Các vận động viên có cơ hội hiểu rõ hơn những yêu cầu cần đáp ứng để nâng cao chất lượng bài thi trong các giải đấu tiếp theo.

Một nội dung được quan tâm là cách tính điểm và các tình huống động tác được cộng điểm, trừ điểm hoặc không được công nhận. Huấn luyện viên và phụ huynh cũng trực tiếp đặt câu hỏi, qua đó hiểu rõ hơn các quy định chuyên môn và cách đánh giá của trọng tài quốc tế.

Hướng tới nâng cao chất lượng trượt băng Việt Nam

Giải năm nay áp dụng điều lệ và phương thức chấm điểm quốc tế đối với các nội dung tương ứng, với sự tham gia của bảy giám sát, giám khảo và chuyên gia kỹ thuật quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Indonesia trong quá trình tổ chức giải.

Với số lượng tham dự cao nhất từ trước đến nay, chương trình thi đấu đa dạng hơn và hoạt động trao đổi trực tiếp với chuyên gia quốc tế, Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia 2026 tạo thêm cơ hội đánh giá lực lượng kế cận, đồng thời đặt nền tảng cho quá trình nâng cao chất lượng chuyên môn của trượt băng Việt Nam trong thời gian tới.