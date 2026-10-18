Nam sinh chuyên Hà Nội - Amsterdam là chủ nhân vòng nguyệt quế Tháng Olympia 26

Cuộc thi Tháng 3 - Quý 4 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chào đón sự tranh tài của bốn nhà leo núi: Đoàn Trung Dũng (trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành - Quảng Ngãi), Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), Nguyễn Nam Khánh (trường THPT Lý Tự Trọng - Khánh Hòa), Đặng Hoàng Nhân (trường THPT chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi).

Bốn nhà leo núi trong cuộc thi Tháng 3 - Quý 4. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia.

Ngay từ phần thi Khởi động, tại trường quay đã diễn ra màn rượt đuổi điểm số vô cùng gay cấn. Sau lượt thi cá nhân và phần thi chung, Anh Đức dẫn đầu với 90 điểm, theo sau là Trung Dũng với 70 điểm, đứng ở vị trí thứ ba là Nam Khánh với 30 điểm, cuối cùng là Hoàng Nhân 15 điểm.

Các thí sinh trong phần thi Khởi động.

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật, với từ khóa gồm 9 chữ cái, Hoàng Nhân, Nam Khánh và Anh Đức lần lượt đưa ra những phán đoán khác nhau ngay từ các gợi ý đầu tiên, nhưng đều chưa tìm được đáp án chính xác. Sau lượt trả lời của ba thí sinh, Trung Dũng là người duy nhất còn quyền trả lời các câu hỏi gợi ý tiếp theo.

Tận dụng cơ hội, Trung Dũng liên tục ghi thêm điểm qua từng câu hỏi. Tuy nhiên, ngay cả khi đã đi đến gợi ý cuối cùng, cậu vẫn chưa thể tìm ra đáp án “Dân số vàng”. Khép lại phần thi, Trung Dũng tạm dẫn đầu với 120 điểm, theo sau là Anh Đức với 100 điểm. Nam Khánh đạt 30 điểm, còn Hoàng Nhân có 15 điểm.

Đến phần thi Tăng tốc, cuộc rượt đuổi điểm số được đẩy lên cao trào. Anh Đức lấy lại vị trí dẫn đầu với 250 điểm, Trung Dũng lùi về vị trí thứ hai với 210 điểm, đứng thứ ba là Nam Khánh với 100 điểm, Hoàng Nhân có 45 điểm.

Ở phần thi Về đích, Anh Đức lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Tuy nhiên, cậu chỉ trả lời đúng ở câu hỏi đầu tiên, trong khi hai câu còn lại đều không có đáp án chính xác. Ở câu cuối, Hoàng Nhân đã nhấn chuông giành quyền trả lời và thành công ghi điểm. Khép lại phần thi, Anh Đức giữ nguyên số điểm 250.

Anh Đức trong phần thi Về đích.

Trung Dũng cũng lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm, cậu bạn gặp khó khăn khi không đưa ra được đáp án chính xác ở hai câu đầu. Chớp lấy thời cơ, Anh Đức liên tục bấm chuông giành quyền trả lời và lấy được 20 điểm từ đối thủ ở câu thứ hai. Sang câu cuối, Trung Dũng kịp ghi điểm, mang về 20 điểm đầu tiên trong lượt Về đích của mình, đồng thời bảo toàn được số điểm ở phần thi trước.

Trung Dũng trong phần thi Về đích.

Nam Khánh lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 30 điểm. Tuy nhiên, cậu chưa thể đưa ra đáp án chính xác ở cả ba câu hỏi. Trong khi đó, Anh Đức liên tục giành quyền trả lời và thành công lấy điểm của Nam Khánh ở câu đầu tiên và câu cuối cùng. Kết thúc phần thi, Nam Khánh còn lại 30 điểm.

Nam Khánh trong phần thi Về đích.

Hoàng Nhân chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 30 điểm. Dù đặt mục tiêu nâng cao điểm số, Hoàng Nhân vẫn không thể gia tăng điểm số trong cả ba lượt trả lời. Anh Đức tiếp tục ghi thêm 20 điểm ở câu hỏi thứ hai từ Hoàng Nhân, trong khi Nam Khánh cũng trả lời đúng câu hỏi cuối cùng. Sau phần thi, Hoàng Nhân còn 15 điểm.

Hoàng Nhân trong phần thi Về đích.

Kết quả chung cuộc, Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) đã trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế Cuộc thi Tháng 3 - Quý 4 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 330 điểm.

Anh Đức là chủ nhân của vòng nguyệt quế Tháng 3 - Quý 4 với tổng số điểm là 330 điểm.

Về nhì là Đoàn Trung Dũng (trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành - Quảng Ngãi) với 210 điểm. Đứng thứ ba là Nguyễn Nam Khánh (trường THPT Lý Tự Trọng - Khánh Hòa) với 60 điểm. Cuối cùng là Đặng Hoàng Nhân (trường THPT chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi) với 15 điểm.

Ở cuộc thi Tháng 1 - Quý 4 nam sinh Nguyễn Doãn Hoàng Sơn (trường THPT chuyên Đại học Sư phạm - Hà Nội) và Đoàn Trung Dũng (trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành - Quảng Ngãi) trong cuộc thi hôm nay cùng đạt 210 điểm. Kết quả này buộc hai thí sinh phải bước vào phần thi câu hỏi phụ để giành lấy tấm vé vào cuộc thi Quý. Sau ba câu hỏi phụ, cả hai vẫn chưa phân định được thắng thua. Ban tổ chức quyết định sử dụng hình thức bốc thăm và Trung Dũng là thí sinh may mắn được đi tiếp.

Sau ba câu hỏi phụ, các bạn thí sinh đã bóc thăm để tìm ra người được đi tiếp vào Cuộc thi Quý.