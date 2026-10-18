Hai nội binh ghi bàn, CLB Hà Nội bất ngờ thắng đội Công an Hà Nội

CLB Hà Nội quật ngã CLB Công an Hà Nội. Ảnh: CLB Hà Nội.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CLB Công an Hà Nội tràn lên tấn công và áp đảo trong 10 phút đầu. Nhưng CLB Hà Nội kịp lấy lại thế trận khi đối thủ chưa kịp ghi bàn. Ngay sau khi giành lại quyền kiểm soát, thầy trò HLV Harry Kewell ép sân và tấn công dồn dập. Bàn mở tỷ số thuộc về đoàn quân áo tím. Phút 19, trong tình huống lộn xộn sau quả phạt góc, Phạm Xuân Mạnh chớp thời cơ ra chân cận thành tung lưới Nguyễn Filip.

Sau khi dẫn trước, Hà Nội chơi tự tin hơn, nhưng hơi lùi đội hình về để kiểm soát bóng, thay vì tiếp tục tất tay tấn công. Phía bên kia, CLB Công an Hà Nội dâng cao đội hình và có cơ hội nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Hà Nội.

CLB Công an Hà Nội nhập cuộc tốt ở hiệp 2 và quân bình tỷ số 1-1 ngay phút 46. Nguyễn Đình Bắc đột phá từ cánh trái vào gần trung lộ, thu hút hết sự chú ý của hàng thủ Hà Nội rồi mớm bóng cho Leo Artur. Số 10 đủ khoảng trống và sút xa không cho Quan Văn Chuẩn cơ hội cản phá nào.

Chỉ 3 phút sau, Hà Nội đáp trả. Yuval Sade đi bóng ở cánh phải rồi căng ngang cho Nguyễn Văn Tùng đệm bóng cận thành, giúp đoàn quân của HLV Kewell lần thứ hai dẫn trước. Trận đấu càng hấp dẫn sau khi Hà Nội dẫn 2-1. CLB Công an Hà Nội tiếp tục đẩy cao với điểm đột biến mang tên Đình Bắc. Ở chiều ngược lại, Hà Nội áp sát quyết liệt và chơi đôi công. Trận đấu diễn ra với nhịp độ nhanh nhưng không có thêm bàn nào.

Chung cuộc, đội bóng áo tím thắng 2-1. Trước khi giành 3 điểm trước CLB Công an Hà Nội, Hà Nội chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Nếu chỉ xét giải quốc nội như đội bóng của ông Kewell, đoàn quân của HLV Alexandre Polking đang có 4 thắng lợi liên tiếp.

Bảng xếp hạng sau loạt trận ngày 18/10. Đồ họa: Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).