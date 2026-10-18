Hà Nội FC xuất sắc đánh bại CAHN trong derby Thủ đô

CAHN bước vào trận derby Thủ đô với phong độ rất ấn tượng. Đội bóng ngành Công an toàn thắng cả 3 vòng đấu đầu tiên, ghi 6 bàn và chưa để thủng lưới. Trong khi đó, Hà Nội FC khởi đầu mùa giải không thuận lợi và chịu nhiều sức ép sau những kết quả trước đó.

Tuy nhiên, diễn biến trên sân Hàng Đẫy cho thấy Hà Nội FC đã có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu quan trọng này. Đội khách chơi chủ động, duy trì khả năng kiểm soát bóng và không để CAHN dễ dàng triển khai thế trận quen thuộc.

Hà Nội FC tiếp tục thi đấu ấn tượng khi đối đầu CAHN. Ảnh: Hà Nội FC

Xuân Mạnh đưa Hà Nội FC vượt lên dẫn trước ở phút 18 sau một tình huống phạt góc. Bàn thắng giúp đội khách có thêm sự tự tin, đồng thời khiến CAHN phải đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Hà Nội FC cũng có thêm những cơ hội đáng chú ý, trong đó Văn Tùng từng đưa bóng tìm đến cột dọc.

CAHN bước vào hiệp 2 với quyết tâm tìm lại thế trận và nhanh chóng có bàn gỡ. Đình Bắc thực hiện pha xử lý kỹ thuật trước khi kiến tạo để Leo Artur lập công, đưa tỷ số về 1-1.

Dù vậy, Hà Nội FC không đánh mất sự chủ động. Đội bóng áo tím nhanh chóng tái lập lợi thế khi Văn Tùng tận dụng đường chuyền của Yuval Sade để nâng tỷ số lên 2-1. Đây là bước ngoặt quan trọng, bởi CAHN sau đó phải đối mặt với áp lực lớn trong thời gian còn lại.

Đội chủ nhà liên tục tìm kiếm bàn thắng nhưng gặp khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức khá chắc chắn của Hà Nội FC. Leo Artur và Văn Đô đều có cơ hội nhưng không thể đưa bóng vào lưới Quan Văn Chuẩn.

Trong những phút cuối, Hà Nội FC duy trì sự tập trung và bảo toàn thành công thắng lợi 2-1. Kết quả này giúp cuộc đua ở nhóm đầu V.League 2026/27 trở nên hấp dẫn hơn. Còn với Hà Nội FC, đây có thể là chiến thắng mang ý nghĩa quan trọng về cả điểm số lẫn tinh thần trong hành trình tìm lại sự ổn định.

Đội hình xuất phát:

CAHN: Nguyễn Filip, Adou Minh, Văn Toản, Cao Pendant Quang Vinh, Văn Đô, Frans Putros, Quang Hải, Thành Long, Alan, Leo Artur, Stefan Mauk.

Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Kevin Felida, Aymeric Faurand, Thành Chung, Công Nhật, Xuân Mạnh, Adriel, Yuval Sade, Hùng Dũng, Văn Quyết, Văn Tùng.

Đồng Nai có điểm số đầu tiên, Ninh Bình thắng kịch tính HAGL

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