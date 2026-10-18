Tinh thần không bỏ cuộc của THPT Dewey Tây Hồ Tây

Chiều 18-10, THPT Dewey Tây Hồ Tây bắt đầu hành trình chinh phục Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active

THPT Dewey Tây Hồ Tây khởi động, chuẩn bị cho trận ra quân bảng P gặp THPT Phùng Khắc Khoan Thạch Thất - đội vô địch mùa 2024

Dù chạm trán đối thủ mạnh, song thầy và trò trường THPT Dewey Tây Hồ Tây vẫn vào trận với quyết tâm, sự tự tin cao nhất

Không ngoài dự đoán, THPT Dewey Tây Hồ Tây đối mặt sức ép lớn từ đối thủ

Các cầu thủ áo xanh cố gắng giữ cự ly đội hình, sự tập trung cao độ

Bên cạnh đó, THPT Dewey Tây Hồ Tây cũng nỗ lực tận dụng cơ hội để lên bóng, dứt điểm

Một cầu thủ THPT Dewey Tây Hồ Tây nỗ lực thoát vòng vây của 3 cầu thủ đối phương

Tranh chấp bóng trên không

Khu trung tuyến nóng bóng với các pha tranh bóng quyết liệt từ cầu thủ hai đội

Cầu thủ THPT Dewey Tây Hồ Tây vấp phải sự truy cản khi tiếp cận khung thành đối phương

Mỗi cầu thủ đều nỗ lực tối đa khi được trao cơ hội ra sân

Dù gặp bất lợi, ba lần bị đối thủ chọc thủng lưới...

...song THPT Dewey Tây Hồ Tây vẫn không buông xuôi

Nỗ lực giành giật quyền kiểm soát bóng, tìm bàn gỡ

Phút 40, THPT Dewey Tây Hồ Tây được hưởng penalty, đội trưởng Dương Lý Gia Minh (số 8) thực hiện không thành công

Gia Minh buồn khi bỏ lỡ cơ hội quý giá

Song rất nhanh chóng, cậu cùng đồng đội trở lại với trận đấu, với mục tiêu tìm kiếm bàn thắng

Đội bóng áo xanh tạo ra thêm một số cơ hội ở cuối trận

Chưa thể có điểm số trong ngày ra quân, thế nhưng phía trước THPT Dewey Tây Hồ Tây vẫn còn hai trận đấu vòng bảng để tìm kiếm cơ hội đi tiếp

Tinh thần không bỏ cuộc chắc chắn sẽ là điểm tựa cho đội bóng áo xanh trong hành trình mùa giải năm nay