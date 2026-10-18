Tinh thần không bỏ cuộc của THPT Dewey Tây Hồ Tây

Chiều 18-10, THPT Dewey Tây Hồ Tây bắt đầu hành trình chinh phục Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active
THPT Dewey Tây Hồ Tây khởi động, chuẩn bị cho trận ra quân bảng P gặp THPT Phùng Khắc Khoan Thạch Thất - đội vô địch mùa 2024
Dù chạm trán đối thủ mạnh, song thầy và trò trường THPT Dewey Tây Hồ Tây vẫn vào trận với quyết tâm, sự tự tin cao nhất
Không ngoài dự đoán, THPT Dewey Tây Hồ Tây đối mặt sức ép lớn từ đối thủ
Các cầu thủ áo xanh cố gắng giữ cự ly đội hình, sự tập trung cao độ
Bên cạnh đó, THPT Dewey Tây Hồ Tây cũng nỗ lực tận dụng cơ hội để lên bóng, dứt điểm
Một cầu thủ THPT Dewey Tây Hồ Tây nỗ lực thoát vòng vây của 3 cầu thủ đối phương
Tranh chấp bóng trên không
Khu trung tuyến nóng bóng với các pha tranh bóng quyết liệt từ cầu thủ hai đội
Cầu thủ THPT Dewey Tây Hồ Tây vấp phải sự truy cản khi tiếp cận khung thành đối phương
Mỗi cầu thủ đều nỗ lực tối đa khi được trao cơ hội ra sân
Dù gặp bất lợi, ba lần bị đối thủ chọc thủng lưới...
...song THPT Dewey Tây Hồ Tây vẫn không buông xuôi
Nỗ lực giành giật quyền kiểm soát bóng, tìm bàn gỡ
Phút 40, THPT Dewey Tây Hồ Tây được hưởng penalty, đội trưởng Dương Lý Gia Minh (số 8) thực hiện không thành công
Gia Minh buồn khi bỏ lỡ cơ hội quý giá
Song rất nhanh chóng, cậu cùng đồng đội trở lại với trận đấu, với mục tiêu tìm kiếm bàn thắng
Đội bóng áo xanh tạo ra thêm một số cơ hội ở cuối trận
Chưa thể có điểm số trong ngày ra quân, thế nhưng phía trước THPT Dewey Tây Hồ Tây vẫn còn hai trận đấu vòng bảng để tìm kiếm cơ hội đi tiếp
Tinh thần không bỏ cuộc chắc chắn sẽ là điểm tựa cho đội bóng áo xanh trong hành trình mùa giải năm nay