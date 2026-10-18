Vòng 4 V-League 2026-2027: Hà Nội FC hạ đương kim vô địch Công an Hà Nội FC

Tâm điểm của vòng 4 V-League 2026-2027 là trận cầu giữa Hà Nội FC và Công an Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy, tối 18-10.

Sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội FC chủ động tấn công. Nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Harry Kewell sớm được đền đáp ở ngay phút thứ 19. Từ quả phạt góc, hậu vệ Xuân Mạnh chớp cơ hội dứt điểm cận thành đánh bại Nguyễn Filip, mở tỷ số trận đấu.

Xuân Mạnh (bên trái) mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Hà Nội FC

Sau bàn thua, các cầu thủ Công an Hà Nội FC nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ nhưng hàng thủ của Hà Nội FC với những hậu vệ của đội tuyển Việt Nam như Thành Chung, Xuân Mạnh chơi kín kẽ.

Sang hiệp 2, Công an Hà Nội FC có một số sự điều chỉnh nhằm gia tăng sức tấn công. Phút 46, vừa vào sân, Đình Bắc có pha trả bóng ngược ra để Leo Artur tung cú sút tuyệt đẹp, bóng găm đúng góc cao đánh bại thủ môn Văn Chuẩn, gỡ hòa 1-1 cho đội đương kim vô địch.

Leo Artur gỡ hòa 1-1 cho đội đương kim vô địch. Ảnh: Công an Hà Nội FC

Niềm vui của Công an Hà Nội FC chẳng kéo dài bao lâu, bởi chỉ 3 phút sau, thế dẫn trước lại được Hà Nội FC tái lập. Adriel Tadeu có pha thoát xuống sát đáy biên phải trước khi căng ngang để Văn Tùng đệm bóng cận thành tung lưới Công an Hà Nội FC.

Văn Tùng (bên phải) ấn định thắng lợi 2-1 cho thầy trò huấn luyện viên Harry Kewell. Ảnh: Hà Nội FC

Những phút còn lại, Công an Hà Nội FC tiếp tục có sự điều chỉnh nhân sự, gia tăng sức tấn công nhưng không thể ghi thêm bàn. Hạ đội đương kim vô địch 2-1, Hà Nội FC có trận thắng thứ 2 liên tiếp, từ vị trí áp chót lên thứ 8 trên bảng xếp hạng V-League 2026-2027.

Trước đó, trên sân nhà, Ninh Bình FC đánh bại Hoàng Anh Gia Lai 4-3; Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa Sông Lam Nghệ An 2-2; Bắc Ninh FC hòa Đồng Nai FC 0-0; SHB Đà Nẵng thất thủ 1-5 trước Hải Phòng FC; Thanh Hóa FC thua Thép Xanh Nam Định 0-2.