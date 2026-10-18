CLB bóng đá nữ TP Hồ Chí Minh 1 vô địch Cúp Thái Sơn Bắc 2026

Trên sân vận động Ngãi Giao (TP Hồ Chí Minh), cơn mưa kéo dài trước và trong trận đấu phần nào ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn. Dù vậy, CLB Thái Nguyên T&T nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 9. Từ tình huống tấn công của đội khách, Bích Thùy lập công, đưa Thái Nguyên T&T vượt lên dẫn trước 1-0.

Huỳnh Như và đồng đội để thua tại trận đấu ngày 18/10. Ảnh: VFF

Sau bàn thua, CLB TP HCM I đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 17, Thùy Trang dứt điểm nguy hiểm nhưng không thành công. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 28 khi Phan Thị Trang tận dụng tình huống đoạt bóng giữa sân, bứt tốc đối mặt thủ môn và dứt điểm chính xác, quân bình tỷ số 1-1.

Hai đội tiếp tục tạo ra thế trận cân bằng trong phần còn lại của hiệp một. Sang hiệp hai, CLB TP HCM I gia tăng sức ép và liên tục tìm kiếm cơ hội trước khung thành CLB Thái Nguyên T&T, song các pha dứt điểm vẫn thiếu chính xác ở thời điểm quyết định.

Trong khi đó, CLB Thái Nguyên T&T cũng thể hiện quyết tâm giành trọn ba điểm nhằm cạnh tranh vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với CLB Hà Nội I. Phút 80, từ pha phối hợp tấn công nhanh, Bích Thùy thực hiện đường căng ngang để Thu Thìn bật cao đánh đầu, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Với kết quả này, CLB Thái Nguyên T&T tạm thời vượt CLB Hà Nội I để chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu.

Dẫu vậy CLB TP HCM I vẫn đăng quang ngôi vô địch sớm 2 vòng đấu. Ảnh: VFF

Đây là lần thứ 8 liên tiếp CLB TP HCM I giành chức vô địch Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia và là lần thứ 15 đội bóng đăng quang tại đấu trường này, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ TP Hồ Chí Minh.

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Cửa Ông, CLB Than Khoáng sản Việt Nam thể hiện sự vượt trội trước CLB Hà Nội II. Đội bóng vùng mỏ ghi 5 bàn trong hiệp một trước khi có thêm hai bàn thắng sau giờ nghỉ, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng 7-0.

Trận đấu sớm nhất trong ngày diễn ra trên sân vận động Thành Long (TP Hồ Chí Minh), CLB Phong Phú Hà Nam giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước CLB TP Hồ Chí Minh II. Đội khách sớm mở tỷ số ngay phút thứ 5, trước khi nhân đôi cách biệt ở phút 31. Sang hiệp hai, CLB Phong Phú Hà Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động và ghi thêm hai bàn thắng, ấn định tỷ số 4-0.

Chiến thắng giúp đội bóng khép lại vòng đấu với kết quả tích cực, trong khi CLB TP Hồ Chí Minh II không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn.