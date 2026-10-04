Chi phí sửa chữa smartphone cao cấp Android có rẻ hơn iPhone?

Khi xảy ra sự cố hỏng hóc ngoài danh mục gói bảo hiểm, người dùng các mẫu smartphone cao cấp chạy Android thường tốn ít chi phí sửa chữa hơn đáng kể so với iPhone. Mức chênh lệch này thể hiện rõ nét khi so sánh ba thiết bị hàng đầu hiện nay có cùng mức giá niêm yết 1.299 USD gồm iPhone 18 Pro Max, Google Pixel 11 Pro XL và Samsung Galaxy S26 Ultra.

Chi phí sửa chữa iPhone đắt đỏ hơn cả thiết bị Android cao cấp.

Bên cạnh việc các gói bảo hiểm như AppleCare và Samsung Care ra đời để san sẻ rủi ro, chính sách linh kiện giữa hai nền tảng có sự khác biệt lớn. Apple luôn tính phí dịch vụ cao hơn ở mọi hạng mục và đặt rào cản phần mềm lên linh kiện bên thứ ba, trong khi các hãng Android áp dụng ít rào cản hơn giúp hạ giá thành sửa chữa.

Chi phí thay màn hình ghi nhận khoảng cách lớn nhất giữa ba thiết bị khi người dùng iPhone 18 Pro Max phải trả tới 379 USD, tương đương 29% giá trị máy, chưa tính thuế và tiền công. Trong khi đó, Samsung công bố giá sửa màn hình Galaxy S26 Ultra là 289 USD, còn Pixel 11 Pro XL có mức phí thấp nhất chỉ 218 USD, chiếm 16,7% giá niêm yết.

Đối với linh kiện pin thường xuyên hao mòn theo thời gian, Apple thu phí 129 USD ngoài bảo hành cho iPhone 18 Pro Max khi dung lượng dưới 80%, cao hơn 32% so với mức 88 USD của Pixel 11 Pro XL, còn Samsung ước tính khoảng 99 đến 129 USD. Ngược lại, chi phí thay mặt kính lưng có khoảng cách tối thiểu giữa hai nền tảng, với mức giá 159 USD của Apple và 149 USD của Google.

Quy luật chênh lệch này cũng từng xuất hiện trên thế hệ flagship năm ngoái khi chi phí thay màn hình iPhone 17 Pro Max vẫn ở mức 379 USD. Trong khi đó, các đối thủ Android tiếp tục có mức giá dễ chịu hơn với 279 USD cho màn hình Galaxy S25 Ultra và 249 USD đối với Pixel 10 Pro XL.

Một chiếc Samsung Galaxy đang được sửa chữa.

Sự khác biệt về chi phí thay thế linh kiện tác động trực tiếp đến tổng chi phí sở hữu thiết bị trong chu kỳ sử dụng trung bình từ hai đến ba năm. Việc sở hữu giá linh kiện chính hãng rẻ hơn và ít rào cản phần mềm giúp các mẫu máy Pixel và Samsung trở thành lựa chọn kinh tế hơn về lâu dài so với chi phí sửa chữa đắt đỏ của iPhone.