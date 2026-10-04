Tuyển Việt Nam đang đứng trước một trận tranh hạng Ba không hề dễ dàng, bởi Malaysia cho thấy họ đủ sức tạo ra cú sốc và một thất bại có thể khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik chịu thiệt đáng kể trên BXH FIFA.

Malaysia không phải đối thủ có thể xem nhẹ ở thời điểm này. Malaysia đã thể hiện bộ mặt rất khác tại FIFA ASEAN Cup 2026, với 2 chiến thắng và 1 trận hòa, trước khi giành quyền vào trận tranh hạng Ba.

Tuyển Việt Nam đối diện nguy cơ bị FIFA trừ điểm nặng nếu thua Malaysia. Ảnh: FAT

Đáng chú ý, Malaysia từng khiến Indonesia trải qua một trận đấu đầy khó khăn. Họ thậm chí đứng trước cơ hội giành chiến thắng trong thế chơi hơn người, nhưng cuối cùng không thể tận dụng triệt để lợi thế. Đến trận cuối vòng bảng, Malaysia tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi đè bẹp Singapore 6-0.

Những kết quả ấy cho thấy Malaysia đang sở hữu một tập thể có chất lượng. Họ không còn là đối thủ mà tuyển Việt Nam có thể bước vào trận đấu với tâm thế của đội cửa trên tuyệt đối. Điều này càng đáng lưu tâm khi trận đấu có thể tác động trực tiếp đến điểm số FIFA của tuyển Việt Nam.

Theo cách tính điểm của FIFA, kết quả trước một đối thủ có thứ hạng thấp hơn sẽ có ảnh hưởng đáng kể đối với đội được đánh giá cao hơn. Nếu Việt Nam thất bại trước Malaysia, thầy trò HLV Kim Sang Sik có nguy cơ bị trừ hơn 6 điểm FIFA.

Đây không phải kịch bản xa lạ với chính bóng đá Đông Nam Á. Thái Lan là minh chứng rõ nhất. “Voi chiến” đánh bại Pakistan và Việt Nam để kiếm tổng cộng 6,58 điểm FIFA, trong đó có 4,87 điểm từ chiến thắng 2-0 trước Việt Nam. Nhưng sau đó, thất bại 1-2 trước Philippines khiến Thái Lan bị trừ tới 6,57 điểm. Gần như toàn bộ số điểm kiếm được từ hai chiến thắng trước đó bị xóa sạch chỉ sau một trận thua.

Điểm đáng chú ý nằm ở chênh lệch thứ hạng. Philippines được đánh giá thấp hơn Thái Lan, nên thất bại trước đối thủ này khiến “Voi chiến” chịu mức trừ điểm đáng kể. Đây là bài học rất rõ cho tuyển Việt Nam trước Malaysia.

Việt Nam có hạng 99, hiện đứng cao hơn Malaysia đến 36 bậc trên BXH FIFA. Vì vậy, nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có thêm điểm. Nhưng nếu thất bại, cái giá phải trả sẽ lớn hơn nhiều so với một trận thua thông thường.

Vấn đề là Malaysia đang có đủ cơ sở để tin vào khả năng tạo bất ngờ. Họ không chỉ có thành tích tốt tại giải đấu mà còn cho thấy khả năng cạnh tranh trước Indonesia, đội bóng đã giành quyền vào chung kết. Chiến thắng 6-0 trước Singapore càng cho thấy hàng công Malaysia có thể tạo ra sức ép rất lớn nếu được trao khoảng trống.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam vừa trải qua một hành trình không hề đơn giản. Thất bại 0-2 trước Thái Lan khiến chuỗi 27 trận bất bại bị chặn lại, trước khi thầy trò HLV Kim Sang Sik phải rất vất vả mới đánh bại Pakistan 4-2.

Trận tranh hạng Ba vì thế không chỉ là cơ hội để tuyển Việt Nam khép lại giải đấu bằng một chiến thắng. Nó còn là trận đấu mà một cú sảy chân có thể kéo theo hệ quả trực tiếp trên BXH FIFA. Thái Lan đã phải trả giá sau khi thua Philippines. Tuyển Việt Nam cần đặc biệt cảnh giác để không rơi vào kịch bản tương tự.