TPHCM: Cháy lớn tại công ty sản xuất ghế văn phòng, khói đen bốc cao hàng chục mét

Đến 8h sáng 4/10, lực lượng chức năng vẫn đang phun nước làm mát, xử lý hiện trường vụ cháy công ty sản xuất ghế văn phòng trên đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo (TPHCM)

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: HC

Khoảng 4h sáng cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội bên trong nhà xưởng. Phát hiện cháy, bảo vệ cùng người dân xung quanh hô hoán, dùng bình chữa cháy dập lửa, đồng thời di dời máy móc, hàng hóa.

Hai chiếc xe tải đậu trong xưởng được di chuyển ra ngoài, trong đó một xe bị cháy xém phần thùng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khẩn trương tiếp cận hiện trường vụ cháy. Ảnh: MK

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM) điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến tiếp cận, bắc thang phun nước từ nhiều hướng.

Đến gần 8h, hỏa hoạn cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, nhiệt độ cao khiến một phần khung sắt và mái che nhà xưởng đổ sập. Vụ cháy cũng làm hư hỏng nặng một ô tô 16 chỗ đỗ sát vách tường ngoài công ty.

Lực lượng chức năng phong tỏa, xử lý hiện trường vụ cháy. Ảnh: MK

Hiện trường vụ cháy với chiếc ô tô 16 chỗ bị hư hỏng nặng. Ảnh: MK

Một đoạn đường Trần Văn Giàu bị phong tỏa tạm thời để phục vụ chữa cháy, khiến giao thông qua khu vực đầu giờ sáng bị ùn ứ. Cảnh sát giao thông đã có mặt phân luồng phương tiện sang lộ trình khác.

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người. Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.