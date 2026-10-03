Bóng đá Hàn Quốc làm nên lịch sử ở ASIAD

Hàn Quốc (áo đỏ) 4 lần lên ngôi ở ASIAD. Ảnh: Yonhap

Trận chung kết trên sân Toyota diễn ra chặt chẽ, đúng với tính chất của cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Hàn Quốc nhập cuộc chủ động hơn, kiểm soát bóng tốt trong những phút đầu và cố gắng gây sức ép lên hàng thủ đội chủ nhà.

Nhật Bản sau đó dần lấy lại thế trận. Từ khoảng phút 30, đội chủ nhà bắt đầu tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Fukunaga thử vận may bằng cú sút xa nhưng không chính xác, trước khi pha dứt điểm chéo góc của anh ở phút 36 đưa bóng đổi hướng và đi chệch khung thành trong gang tấc.

Thế trận giằng co tiếp tục được duy trì sau giờ nghỉ. Bước ngoặt đến ở phút 61, khi Yang Min Hyeok thoát khỏi sự đeo bám của Sato rồi thực hiện quả tạt khó chịu vào vùng cấm. Thủ môn Araki chỉ có thể đẩy bóng ra, tạo điều kiện để Eom Ji Sung khống chế gọn gàng trước khi dứt điểm chân trái mở tỷ số cho Hàn Quốc.

Bị dẫn bàn, Nhật Bản đẩy cao đội hình và tăng sức ép. Yokoyama có cơ hội ở phút 72 nhưng cú sút không đủ khó để đánh bại thủ môn Hàn Quốc. Đến phút 79, Ishii tung cú dứt điểm một chạm từ ngoài vùng cấm, song bóng lại tìm tới cột dọc.

Hàn Quốc sau đó bảo vệ thành công lợi thế 1-0 cho tới hết trận. Chiến thắng giúp đội bóng xứ kim chi tiếp tục thống trị bóng đá nam ASIAD với 4 chức vô địch liên tiếp, sau các lần đăng quang tại Incheon 2014, Jakarta-Palembang 2018, Hangzhou 2022 và Aichi-Nagoya 2026.

Đây là cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử giải đấu. Chức vô địch năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi Hàn Quốc có dịp đòi món nợ trước Nhật Bản, đối thủ từng đánh bại họ 1-0 ở bán kết U23 châu Á 2026.