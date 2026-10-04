Giai đoạn 2025 - 2026, tỷ lệ ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào thực tiễn đạt 100%

Đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra mô hình nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen gà xương đen, thịt đen bản địa tại xã Trường Hà.

Trong năm 2025 - 2026, Sở rà soát, tham mưu xác định 49 nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tổ chức 56 cuộc kiểm tra duy trì, nhân rộng kết quả các nhiệm vụ sau nghiệm thu từ 2 - 5 năm; thành lập 15 hội đồng nghiệm thu và tham mưu công nhận kết quả đối với 20 nhiệm vụ.

Công tác quản lý nhiệm vụ đang chuyển mạnh theo hướng coi trọng sản phẩm đầu ra và hiệu quả ứng dụng. Trong 39 nhiệm vụ đang triển khai có 37 nhiệm vụ có mô hình thử nghiệm, thí điểm hoặc khảo nghiệm, đạt 97,37%. Riêng đối với các nhiệm vụ được phê duyệt trong giai đoạn 2025 - 2026, tỷ lệ ứng dụng vào thực tiễn ngay trong quá trình thực hiện đạt 100%.

Nhiều kết quả nghiên cứu mang lại hiệu quả rõ nét và từng bước được nhân rộng, điển hình như: Mô hình trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình từ 3 mô hình ban đầu đã được nhân rộng lên 56 trạm y tế xã. Mô hình thâm canh, cải tạo chè Đoỏng Pán xây dựng trên 10 ha, năng suất tăng khoảng 150% so với phương thức truyền thống. Nhiệm vụ bảo tồn, phát triển nguồn gen lợn đen Lục Khu đã xây dựng mô hình với 32 con lợn nái sinh sản, 4 lợn đực giống và 322 lợn thương phẩm.

Đối với bảo tồn, phát triển giống cây dẻ Trùng Khánh, Hợp tác xã Bích Loan, xã Trùng Khánh đã khai thác vật liệu từ vườn cây dẻ giống gốc, sản xuất cây dẻ giống và xuất bán trung bình khoảng 2 vạn cây/năm, giá bán trung bình 60 nghìn đồng/cây.