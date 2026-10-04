Tuổi trẻ Đà Nẵng tiên phong chuyển đổi số, làm chủ công nghệ

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội Thanh niên Đà Nẵng tiên phong Chuyển đổi số năm 2026. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Ngày 4/10, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Festival Thanh niên Đà Nẵng tiên phong Chuyển đổi số năm 2026, thu hút hàng trăm đoàn viên, thanh niên tham gia trải nghiệm các hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Festival được khởi động từ ngày 10/9 và kết thúc ngày 4/10, nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, đồng thời tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên học tập, nghiên cứu, phát triển kỹ năng và làm chủ công nghệ, qua đó phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong chuyển đổi số và xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, thông minh.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng tất yếu mà đã trở thành yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của mỗi địa phương. Với Đà Nẵng, chuyển đổi số vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, chủ động làm chủ khoa học, công nghệ.

Theo Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, Festival được tổ chức nhằm tạo môi trường thuận lợi để thanh thiếu nhi học tập, nghiên cứu, phát triển trí tuệ, kỹ năng và tiếp cận các công nghệ hiện đại. Từ những trải nghiệm, ý tưởng và sản phẩm được hình thành tại Ngày hội, Thành Đoàn kỳ vọng sẽ có thêm nhiều sáng kiến, mô hình, cách làm mới được triển khai trong thực tiễn, đưa chuyển đổi số đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên và cộng đồng.

Trong khuôn khổ Festival, Thành Đoàn tổ chức triển lãm “Sản phẩm chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên năm 2026” với các không gian trải nghiệm như Ngôi nhà số cộng đồng, Trạm Tương lai, Không gian Khơi nguồn sáng tạo, Không gian Di sản số và Không gian Thanh niên số.

Đoàn viên, thanh niên được tham gia các lớp tập huấn “Ứng dụng các phần mềm đào tạo AI” và chương trình “Robotics Day” với chủ đề “Đánh thức tư duy công nghệ”, thực hành lắp ráp, xây dựng cơ cấu, lập trình, điều khiển và thi đấu robot.

Tuổi trẻ Đà Nẵng trình bày ý tưởng tại Ngày hội Thanh niên Đà Nẵng tiên phong Chuyển đổi số năm 2026. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Các hoạt động thi tìm hiểu về chuyển đổi số trực tuyến và cuộc thi thiết kế phim ngắn 1 phút bằng trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được tổ chức, tạo sân chơi để học sinh, sinh viên phát huy khả năng sáng tạo, đồng thời truyền tải các thông điệp về ứng xử văn hóa trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, chương trình tập huấn “Đưa sản phẩm lên các sàn thương mại trực tuyến” giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao kỹ năng kinh doanh trên môi trường số. Người tham gia được hướng dẫn xây dựng nội dung, giới thiệu sản phẩm và trực tiếp thực hành livestream bán hàng.

Tại Festival, Thành Đoàn Đà Nẵng ra mắt ứng dụng “AI kết nối – Áo xanh hành động” với phương châm “Thu hẹp khoảng cách – Mở rộng cơ hội - Chung sức vì sự phát triển Đà Nẵng” và ứng dụng Tammi OA dành cho đoàn viên, thanh niên.

Festival Thanh niên Đà Nẵng tiên phong Chuyển đổi số năm 2026 là hoạt động điểm nhấn của tuổi trẻ thành phố, góp phần nâng cao năng lực số, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong thanh niên. Các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu có cơ hội được kết nối với doanh nghiệp, cơ quan quản lý để nghiên cứu triển khai trong thực tế, qua đó phát huy vai trò của thanh niên trong quá trình chuyển đổi số của thành phố.