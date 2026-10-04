Vua phá lưới ASEAN Cup 2026: Đình Bắc hụt hơi vì 2 trận đấu 'đáng ngờ'

Ở cuộc đua vua phá lưới dành cho cầu thủ ở Divison 1 FIFA ASEAN Cup 2026, Mitchell Baker (Indoneisa) dẫn đầu với 5 bàn thắng, ngay phía sau là Bergson (Malaysia) với 4 bàn. Kristensen (Philippines) có 3 bàn, Đình Bắc cùng Ali Khan (Pakistan), Arif Aiman (Malaysia), Teerasak (Thái Lan) có 2 bàn.

Trong số này, Kristensen và Ali Khan đã dừng bước ở giải đấu từ vòng bảng. Đình Bắc phải đuổi kịp những người như Baker hay Bergson. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 2004 thua thiệt với đối thủ bởi hai trận đấu kì lạ tại bảng A.

Mitchell Baker - người dẫn đầu thống kê này ghi 5 bàn trong duy nhất một trận đấu gặp Bangladesh. Anh liên tục nổ súng ở phút 11, 20, 37, 42, 90+7. Đáng chú ý, Indonesia thắng Bangladesh đến 9-2 khi trọng tài thay đổi thời gian bù giờ từ 2 phút thành 7 phút khi đồng hồ đã điểm phút bù giờ thứ 3. Liên đoàn bóng đá Malaysia đã kiến nghị FIFA yêu cầu làm rõ tình huống này.

Paulo Josue - ngôi sao nhập tịch của Malaysia thừa nhận rằng “rất khó tin khi lại có trận đấu kết quả như vậy ở một giải của FIFA”.

Trong khi đó, 4 bàn thắng của Bergson thì có 3 pha lập công xuất hiện trong trận đấu Malaysia thắng Singapore với tỉ số 6-0. Kết quả này khiến nhiều người bất ngờ với sức mạnh của hai đội không chênh lệch quá nhiều.

“Tôi không biết làm sao mà đội tuyển Malaysia lại có thể đánh bại Singapore với tỉ số 6-0. Nhìn vào lịch sử đối đầu, điều đó chưa từng xảy ra trước đây. Thông thường, kết quả sẽ là 1-1, 2-1 hoặc 2-0. Tỉ số cách biệt nhất cũng chỉ là 4-1. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi các bàn thắng cứ liên tục được ghi”, ông John Herdman - HLV trưởng đội tuyển Indonesia đặt dấu hỏi.

Đình Bắc có được 2 đường kiến tạo cho đồng đội. Anh phải ghi tối thiểu 3 bàn và mong những người như Baker, Bergson không ghi bàn thì mới có hy vọng mong manh giành danh hiệu vua phá lưới.

Với tiền đạo quê Nghệ An, việc đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia ở trận tranh hạng Ba sẽ quan trọng hơn nỗ lực hướng đến thành tích cá nhân.