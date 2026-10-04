Công an Cà Mau vươn mình trong kỷ nguyên số

Kết quả được đo bằng con số

Ngày 1/7/2025, tỉnh Cà Mau được hình thành trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, với diện tích tự nhiên 7.942 km², gồm 9 phường, 55 xã; dân số hơn 2,6 triệu người. Cùng với sự thay đổi về địa giới hành chính, yêu cầu đặt ra cũng lớn hơn: Hạ tầng phải kết nối, dữ liệu phải liên thông, dịch vụ công phải thuận tiện hơn và năng lực quản trị phải được nâng lên.

Công an Cà Mau họp trực tuyến với 93 đơn vị, Công an xã, phường toàn tỉnh về thực hiện Nghị quyết 57.

Để thực hiện hiệu quả yêu cầu đó, Công an Cà Mau xác định Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là một quyết sách mang tính đột phá, tạo động lực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mở ra phương thức mới để thực hiện nhiệm vụ. Từ quản lý nhà nước về ANTT đến giải quyết thủ tục hành chính; từ dữ liệu dân cư đến dữ liệu đất đai; từ bảo đảm an toàn không gian mạng đến phục vụ người dân... mỗi lĩnh vực đều phải được chuyển động bằng công nghệ.

Cán bộ Công an hướng dẫn người dân tra cứu thủ tục hành chính qua hệ thống AI Kiosk được bố trí tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Đối với Công an tỉnh Cà Mau, những kết quả ấy đang được lượng hóa bằng những con số rất cụ thể. Hơn 40 văn bản được ban hành để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết 57 trong toàn lực lượng. Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc được kiện toàn, duy trì họp định kỳ, rà soát tiến độ của 291 nhiệm vụ được giao thực hiện, đến nay đã hoàn thành 150 nhiệm vụ, đạt 51,5%. Trong 75 nhiệm vụ chủ trì, đã hoàn thành 49 nhiệm vụ, đạt 65,3%...

Công an cơ sở ở Cà Mau đi “đi từng bến, đến từng ghe” để hướng dẫn ngư dân đăng ký tài khoản định danh điện tử, cài đặt ứng dụng VNeID.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an Cà Mau chia sẻ: “Chúng tôi xác định chuyển đổi số không phải là nhiệm vụ riêng lẻ mà phải trở thành phương thức làm việc mới trong toàn lực lượng. Mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ từng bước làm chủ công nghệ, khai thác hiệu quả dữ liệu, chủ động đổi mới cách làm để rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ huy, điều hành và phục vụ người dân”.

Công an tỉnh duy trì 154 đường truyền, kết nối 93/93 Công an đơn vị, địa phương; có 55 máy chủ và hơn 3.500 máy tính, cùng nhiều hệ thống camera và thiết bị bảo đảm an toàn thông tin. Hơn 50 phần mềm, ứng dụng đang được triển khai; trong đó phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã đến 100% đầu mối cấp Đội, cấp xã.

Hơn 4.800 tài khoản được tạo lập, gần 4.000 chứng thư số được cấp. Từ đầu năm 2026 đến nay, đã có hơn 44.700 văn bản đi và trên 350.000 văn bản đến được xử lý trên phần mềm. Những thiết bị và phần mềm ấy đang hình thành một nền tảng quản trị mới - nơi dữ liệu được kết nối nhanh hơn, thông tin cập nhật kịp thời hơn và khả năng chỉ huy, điều hành được rút ngắn theo từng thao tác.

Đến nay, Công an tỉnh xây dựng, khai thác 17/19 cơ sở dữ liệu được giao; 2 cơ sở dữ liệu còn lại đang phối hợp xây dựng theo tiến độ của Bộ Công an. Mỗi cơ sở dữ liệu là một mắt xích, khi được kết nối, dữ liệu trở thành công cụ hỗ trợ quản lý nghiệp vụ và phục vụ người dân.

Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu (Cà Mau) được Công an tỉnh hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ đăng ký khám chữa bệnh qua tài khoản định danh điện tử.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an Cà Mau tiếp nhận 529.582 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 529.125 hồ sơ được tiếp nhận, xử lý trực tuyến, đạt 99,9%. Toàn bộ 529.582 hồ sơ và kết quả giải quyết phát sinh được số hóa, đạt 100%. Những thao tác trên hệ thống có thể diễn ra lặng lẽ phía sau màn hình nhưng giá trị cuối cùng lại được nhìn thấy rất rõ ở phía trước quầy giao dịch: Giảm giấy tờ, giảm đi lại, giảm chờ đợi và tỷ lệ người dân, doanh nghiệp đánh giá sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến của ngành Công an luôn đạt trên 98%.

Đưa dịch vụ công vào cuộc sống

Ông Võ Văn Anh (ngụ xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau) chia sẻ: “Ngư dân chúng tôi thường xuyên qua lại tại các bến cảng, các Trạm kiểm soát Biên phòng nên phải mang theo các loại giấy tờ tùy thân để làm thủ tục, nay được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử rất thuận tiện, dễ thực hiện”.

Người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại địa phương được Công an Cà Mau đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Nhiều mô hình thuộc các nhóm tiện ích mà người dân, doanh nghiệp được hưởng khi thực hiện Đề án 06 cũng nhanh chóng được triển khai và mang lại hiệu quả tích cực như: Điểm truy cập dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận một cửa các xã, phường; thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại tất cả cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà cho thuê; cấp phiếu lý lịch tư pháp; đồng bộ dữ liệu dân cư phục vụ đăng ký khám chữa bệnh, đối chiếu thông tin bảo hiểm y tế, quản lý lưu trú đối với bệnh nhân và người thân thăm nuôi…

Công an Cà Mau nâng cao năng lực số cho học sinh, sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số tăng tốc từng ngày.

Thượng tá, Bác sĩ Võ Văn Trạng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau cho biết: “Việc kết nối, đồng bộ dữ liệu giúp bệnh viện giảm đáng kể những thao tác thủ công, hỗ trợ đối chiếu thông tin nhanh chóng, chính xác hơn và tạo thuận lợi cho cả cán bộ y tế lẫn người bệnh. Đặc biệt, khi các thông tin cần thiết được tích hợp, chia sẻ trên nền tảng số, người dân sẽ giảm được thời gian thực hiện thủ tục, còn cơ sở khám, chữa bệnh có thêm điều kiện để nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ".

Nhưng càng nhiều dữ liệu được số hóa, một yêu cầu khác càng trở nên cấp thiết: bảo vệ dữ liệu và bảo vệ chính không gian số. Bởi phía sau những hệ thống đang vận hành là một cuộc chiến mà người dân gần như không nhìn thấy.

Từ đầu năm 2026 đến nay, hệ thống giám sát đã phát hiện, ngăn chặn gần 2,1 triệu lượt tấn công. Đồng thời phát hiện, xử lý 105 tài khoản hệ thống thông tin của các sở, ban, ngành, địa phương bị lọt trên không gian mạng; kịp thời nhận diện các sự kiện cảnh báo mã độc và nguy cơ mất an toàn thông tin. Mỗi cảnh báo được phát hiện sớm là thêm một lớp bảo vệ cho dữ liệu và hoạt động bình thường của hệ thống.