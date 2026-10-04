Phường Hà Đông vận động nhân dân cài đặt App báo cháy 114

Xe tự hành cần kỹ sư xử lý dữ liệu và vận hành hệ thống; doanh nghiệp cần sinh viên bước vào dự án mà không mất quá lâu để làm quen… Tại Diễn đàn hợp tác nhà trường - doanh nghiệp năm 2026 ở TPHCM ngày 28/9, những yêu cầu ấy đặt ra câu hỏi cho đại học thời AI: chương trình học thay đổi nhanh đến đâu và ai cùng nhà trường đào tạo người học?