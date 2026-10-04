Phường Hà Đông vận động nhân dân cài đặt App báo cháy 114
Trong thời đại công nghệ số, mỗi người dân đều sử dụng điện thoại thông minh thì việc truyền tin báo cháy theo thời gian thực cũng dễ dàng hơn khi cài đặt App báo cháy 114. Trước nguy cơ cháy nổ ngày càng phức tạp, khi Công an phường Hà Đông triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân cài đặt App 114, nhân dân tại các khu dân cư đều đồng tình, ủng hộ vì bản thân gia đình mình và cộng đồng xã hội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-ha-dong-van-dong-nhan-dan-cai-dat-app-bao-chay-114-420713.htm