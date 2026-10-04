Kết nối nguồn cung công nghệ với nhu cầu của doanh nghiệp

Hội thảo tập trung trao đổi giải pháp kết nối nguồn cung công nghệ với nhu cầu doanh nghiệp; phát triển, bảo hộ, định giá và khai thác tài sản trí tuệ; thúc đẩy chuyển giao và thương mại hóa công nghệ. Đồng thời, chương trình giới thiệu một số công nghệ, sáng chế có tiềm năng ứng dụng, tạo cơ hội tìm kiếm đối tác và hợp tác giữa các bên cung - cầu.

Tham dự Hội thảo là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức trung gian, chuyên gia, nhà sáng chế, nhà đầu tư và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Xây dựng được mô hình liên kết có khả năng vận hành

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phạm Việt Hồng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo cho biết, việc đưa kết quả nghiên cứu và sáng chế vào sản xuất, kinh doanh đòi hỏi sự kết nối giữa nhiều khâu: xác định nhu cầu, nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ, bảo hộ tài sản trí tuệ, xác định giá trị, tìm kiếm đối tác, chuyển giao và phát triển thị trường. Những khó khăn tại từng khâu có thể ảnh hưởng đến khả năng ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Ông Phạm Việt Hồng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo tiến hành thảo luận về mô hình liên kết Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp, trong đó cơ quan quản lý tạo môi trường thể chế và hỗ trợ kết nối nguồn lực; viện nghiên cứu, trường đại học phát triển công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn; doanh nghiệp tham gia xác định bài toán, tiếp nhận, ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Vai trò của tổ chức trung gian cũng được chú trọng, từ nhận diện nhu cầu, cung cấp thông tin và tư vấn giải pháp đến kết nối đối tác, hỗ trợ thử nghiệm, chuyển giao và hình thành giao dịch công nghệ.

Theo PGS.TS. Trương Ngọc Kiểm, Giám đốc Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo, Đại học Quốc gia HN, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo là quá trình phức tạp, trong đó không một chủ thể nào có thể tự mình đảm nhiệm toàn bộ các chức năng từ nghiên cứu đến thị trường.

Bối cảnh mới, đặc biệt là những thay đổi trong khuôn khổ pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đang tạo điều kiện thuận lợi hơn để các trường đại học chủ động lựa chọn phương thức thương mại hóa và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp.

Tuy nhiên, PGS.TS. Trương Ngọc Kiểm cho rằng, tăng cường liên kết không nên chỉ được hiểu là tăng số lượng thỏa thuận hợp tác giữa các bên. Điều quan trọng hơn là phải xây dựng được nhiều mô hình liên kết có khả năng vận hành, phù hợp với từng loại công nghệ, từng mức độ trưởng thành và từng nhu cầu thị trường.

Khai thác tài sản trí tuệ, thúc đẩy thương mại hóa công nghệ

Tại Hội thảo, nội dung về tài sản trí tuệ được tiếp cận gắn với nhu cầu chuyển giao, đầu tư và thương mại hóa công nghệ. Các chuyên gia nhấn mạnh đến việc định giá tài sản trí tuệ, cung cấp cơ sở cho mốc chuyển giao quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng, góp vốn và khai thác thương mại.

Các chuyên gia đồng thời đề cập đến việc khai thác tài sản trí tuệ sau khi được bảo hộ, hướng tới chuyển hóa kết quả nghiên cứu và sáng chế thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị kinh tế. Trong đó, đại diện Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia trình bày tham luận “Kết nối thương mại hóa sáng chế: Từ kết quả bảo hộ đến cơ hội thị trường".

Hội thảo khoa học “Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo” năm 2026.

Bên cạnh các nội dung trao đổi về chính sách, mô hình và cơ chế kết nối, Hội thảo dành thời lượng để giới thiệu một số công nghệ và sáng chế nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức trung gian và các đơn vị có nhu cầu công nghệ tiếp cận thông tin và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Một số công nghệ, sáng chế được giới thiệu tại Hội thảo như: “Phụ gia đốt nhiên liệu rắn cho các hệ thống sản xuất công nghiệp”, do NSC.GS.TS Vũ Thị Thu Hà, Phó Viện trưởng Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam giới thiệu; “Sáng chế gạch đất không nung tự chèn và giải pháp xây dựng nhà ở cho người nghèo miền núi phía Bắc", do GS.TS Nguyễn Trung Hiếu, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội giới thiệu: “Từ công nghệ sản xuất nanocellulose đến ứng dụng khử mặn nước biển, nước lợ và lọc bụi PM2.5", do NSC.TS Lưu Hải Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mới Nhật Hài (OIC New) giới thiệu. Các nội dung này giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức trung gian tiếp cận thông tin công nghệ, trao đổi với đơn vị phát triển và tìm hiểu khả năng hợp tác, ứng dụng, chuyển giao sau Hội thảo.

Phiên tọa đàm về kết nối 3 nhà của Hội thảo tập trung vào chủ đề “Khơi thông nguồn lực cho đổi mới sáng tạo: tăng cường kết nối 3 nhà để thúc đẩy chuỗi giá trị nghiên cứu, bảo hộ sở hữu trí tuệ, chuyển giao, khai thác và thị trường công nghệ". Các chuyên gia thảo luận về những điểm nghẽn từ nghiên cứu, bảo hộ tài sản trí tuệ đến chuyển giao và thương mại hóa công nghệ; cơ chế huy động, chia sẻ nguồn lực; giải pháp tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển và tiếp nhận công nghệ.