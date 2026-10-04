Bộ Chính trị: Phấn đấu nội địa hóa UAV chủ lực phục vụ sản xuất đạt 30-40%

Để không gian tầm thấp trở thành ngành công nghệ chiến lược, động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, Bộ Chính trị yêu cầu thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò chiến lược của không gian tầm thấp.

Theo đó, không gian tầm thấp là tài nguyên quốc gia, không gian phát triển mới của đất nước, không gian chủ quyền đặc biệt, gắn với nhiệm vụ trọng yếu bảo vệ chủ quyền không phận, chủ quyền dữ liệu, an ninh mạng và bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, biên giới, biển, đảo và các đô thị lớn.

Không gian tầm thấp là tài nguyên quốc gia, không gian phát triển mới của đất nước. Ảnh: Hoàng Hà

Vì vậy, việc khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp phải đặt trong tổng thể việc triển khai các chủ trương trong Nghị quyết Đại hội 14 và đổi mới mô hình phát triển đất nước, trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và chiến lược nhân lực chất lượng cao.

Bộ Chính trị yêu cầu chú trọng phát huy nội lực, nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ, hạ tầng và dữ liệu chiến lược, gắn với phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ không gian nhằm chuyển hóa thành sức mạnh quốc gia; góp phần nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội trong phát triển kinh tế không gian tầm thấp.

Kết luận đặt mục tiêu đến năm 2030, đưa vào vận hành 3 khu thử nghiệm bay cấp quốc gia và tối thiểu 1 trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia về phương tiện bay không người lái (UAV).

Đến năm 2045, kinh tế không gian tầm thấp trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, một trong những động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực, đóng góp khoảng 1,5% GDP quốc gia, góp phần đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Bộ Chính trị đề ra mục tiêu phấn đấu tỷ lệ nội địa hóa các dòng UAV chủ lực phục vụ sản xuất đạt trên 30-40% vào năm 2030, đạt trên 85% vào năm 2045.

Thứ hai, Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp trong các hoạt động kinh tế, dân sinh, quốc phòng, an ninh.

Trong đó, Bộ Chính trị định hướng nghiên cứu tích hợp yêu cầu khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp vào quy hoạch quốc gia, quy hoạch đô thị; xác định khu vực bay thử nghiệm, khu vực hạn chế và khu vực cấm bay.

Phóng viên điều khiển flycam để ghi lại hình ảnh đường cao tốc đang xây dựng. Ảnh: Hoàng Hà

Theo Bộ Chính trị cần quy hoạch, bố trí đồng bộ hạ tầng thiết yếu phù hợp với nhu cầu, tiềm năng và điều kiện của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, bảo đảm kết hợp yêu cầu lưỡng dụng phục vụ mục tiêu quốc phòng, an ninh khi cần thiết...

Trong năm 2027, xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hạ tầng, thiết bị, công nghệ quản lý phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế; nâng cao năng lực thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận và đánh giá sự phù hợp.

Nhà nước giữ vai trò định hướng, dẫn dắt thị trường ban đầu thông qua cơ chế đặt hàng, thí điểm, ứng dụng trong khu vực công; đồng thời, khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong nghiên cứu, phát triển, sản xuất và thương mại hóa UAV.

Thành lập các khu thử nghiệm bay UAV cấp quốc gia

Về tăng cường đầu tư hạ tầng, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghiệp không gian tầm thấp, Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách phát triển hạ tầng thiết yếu phục vụ quản trị, khai thác và bảo vệ không gian tầm thấp bảo đảm đồng bộ, hiện đại, dùng chung, có khả năng tích hợp, liên thông với hệ thống quản lý vùng trời, điều hành bay quân sự, dân dụng và các hệ thống quản lý chuyên ngành khác.

Ngoài ra, cần ưu tiên bố trí kinh phí nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ không gian tầm thấp, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí.

Bộ Chính trị định hướng phát triển công nghiệp không gian tầm thấp theo hướng lưỡng dụng, từng bước làm chủ công nghệ lõi.

Cùng với đó là xây dựng chính sách hỗ trợ, ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai cho các doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm, thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ UAV phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Bộ Chính trị cũng yêu cầu thành lập các khu phức hợp công nghệ, các cụm công nghiệp sản xuất và các khu thử nghiệm bay UAV cấp quốc gia.

Về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế, Bộ Chính trị yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tương ứng với mức độ phát triển của các dự án, công nghệ khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp; có chính sách thu hút, trọng dụng chuyên gia, nhà khoa học giỏi trong và ngoài nước; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ chiến lược và các cấp về lãnh đạo, quản lý, thực thi nhiệm vụ trong lĩnh vực này.

Bộ Chính trị gợi mở xây dựng chương trình đào tạo về phương tiện bay không người lái, kinh tế không gian tầm thấp và các ngành nghề mới có liên quan; khuyến khích hợp tác, liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn thị trường lao động.