Ba điểm nhấn công nghệ robot, tự động hóa đáng chú ý tại NIC 2026

Triển lãm Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 (NIC 2026) diễn ra từ ngày 3 đến 5/10/2026, quy tụ khoảng 300 gian hàng cùng sự tham gia của nhiều quốc gia. Trong không gian trưng bày các công nghệ chiến lược, ba công ty công nghệ NextGen Robotics, ETEK và ASTEC thu hút đông đảo sự quan tâm với những sản phẩm và giải pháp công nghệ, tự động hóa có tính ứng dụng cao.

Triển lãm Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 (NIC 2026). Ảnh: Thành Biên.

NextGen Robotics: Đưa Robotics đến gần học sinh

Công ty Cổ phần NextGen Robotics là một trong những doanh nghiệp thu hút sự chú ý tại NIC 2026 với hệ sinh thái Robotics dành cho học sinh, nhà trường và cộng đồng STEM.

Doanh nghiệp phát triển hệ sinh thái gồm bộ kit robot giáo dục, phần mềm lập trình và mô phỏng, giáo trình STEM, đào tạo giáo viên, tổ chức các cuộc thi Robotics và chương trình hướng nghiệp công nghệ.

NextGen Robotics thu hút sự chú ý tại NIC 2026 với hệ sinh thái Robotics dành cho học sinh, nhà trường. Ảnh: Thành Biên.

Bộ kit robot mô-đun cho phép học sinh thiết kế và lắp ráp nhiều loại robot trên cùng một nền tảng phần cứng. Cùng với đó, phần mềm lập trình hỗ trợ người học từ Block Programming đến Python, C/C++, kết nối với môi trường mô phỏng trực quan.

Mô hình “Build - Simulate - Code - Deploy” giúp học sinh trải nghiệm toàn bộ quá trình phát triển robot, từ lắp ráp, mô phỏng và lập trình đến triển khai sản phẩm thực tế.

Bộ kit robot mô-đun được NextGen Robotics trưng bày tại NIC 2026. Ảnh: Thành Biên.

NextGen Robotics cũng tổ chức các cuộc thi Robotics để tạo môi trường thực hành và thi đấu, đồng thời phát triển chương trình đào tạo giáo viên cho trường học và trung tâm STEM. Hoạt động hướng nghiệp giúp học sinh tiếp cận sớm với Robotics và các ngành nghề công nghệ trong tương lai.

ETEK: Tự động hóa các công đoạn sản xuất

Nếu NextGen Robotics tập trung vào giáo dục, Công ty Cổ phần Giải pháp Tự động hóa ETEK gây chú ý tại NIC 2026 với các giải pháp tự động hóa phục vụ sản xuất. Doanh nghiệp giới thiệu nhiều giải pháp như bôi keo, khắc laser, siết vít, kiểm tra sản phẩm, ép tự động và kiểm tra rò rỉ. Các hệ thống kết hợp robot, cơ cấu lập trình, camera và thiết bị đo nhằm giảm thao tác thủ công, nâng cao độ chính xác và kiểm soát chất lượng.

Trong đó, giải pháp bôi keo tự động sử dụng robot hoặc cơ cấu lập trình để cấp và phủ keo theo quỹ đạo xác định. Hệ thống kiểm soát lượng keo, vị trí và tốc độ, giúp quá trình sản xuất ổn định hơn.

ETEK gây chú ý tại NIC 2026 với các giải pháp tự động hóa phục vụ sản xuất. Ảnh: Thành Biên.

Giải pháp khắc laser cho phép tự động đánh dấu ký tự, mã QR hoặc logo trực tiếp trên vật liệu, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc. Trong khi đó, hệ thống siết vít tự động kiểm soát lực xoắn và vị trí, đồng thời lưu dữ liệu phục vụ quản lý chất lượng.

ETEK cũng ứng dụng Machine Vision để kiểm tra ngoại quan và kích thước sản phẩm. Camera độ phân giải cao giúp phát hiện lỗi trên linh kiện hoặc bề mặt, hướng tới kiểm tra toàn bộ sản phẩm theo tiêu chuẩn đặt ra.

Các thiết bị tự động hóa được ETEK giới thiệu tại NIC 2026. Ảnh: Thành Biên.

Các giải pháp ép tự động và kiểm tra rò rỉ tiếp tục mở rộng khả năng tự động hóa ở những công đoạn yêu cầu độ chính xác cao, đặc biệt với các sản phẩm như pin xe điện hoặc đường ống.

ASTEC: Robot AI từ nhà máy đến đời sống

Công ty Cổ phần Ứng dụng và Dịch vụ Công nghệ cao ASTEC thu hút khách tham quan bằng hệ sinh thái robot AI++ với nhiều sản phẩm có khả năng tương tác và tự vận hành.

Robot Humanoid G1-H1-2 tích hợp AI và hệ thống cảm biến đa chiều, có khả năng di chuyển, nhận diện môi trường và tương tác với con người thông qua lời nói, cử chỉ. Robot hướng đến các lĩnh vực như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ khách hàng và giải trí.

ASTEC thu hút khách tham quan tại NIC 2026 bằng hệ sinh thái robot AI++. Ảnh: Thành Biên.

ASTEC đồng thời giới thiệu chó robot tự động có khả năng vượt qua nhiều địa hình và chướng ngại vật. Robot được trang bị cảm biến và camera, hỗ trợ tuần tra, phát hiện bất thường và giám sát tại nhà máy, kho bãi, khu dân cư hoặc khu vực trọng yếu.

Một sản phẩm đáng chú ý khác là robot tuần tra và giám sát tích hợp AI, LiDAR 3D, camera học sâu và thuật toán SLAM. Hệ thống có khả năng tự lập bản đồ, tuần tra và phát hiện các dấu hiệu bất thường. Robot cũng truyền dữ liệu theo thời gian thực về trung tâm điều khiển hoặc điện thoại của người quản lý.

Robot giám sát được ASTEC giới thiệu tại NIC 2026. Ảnh: Thành Biên.

Trong lĩnh vực thương mại, ASTEC giới thiệu robot lễ tân có khả năng tự định vị, điều hướng, tránh chướng ngại vật và tự quay về vị trí sạc. Sản phẩm hướng đến khách sạn, nhà hàng và các cơ sở dịch vụ.

Không chỉ phục vụ công việc, robot AI của ASTEC còn hướng đến nhu cầu giải trí và đời sống. Các sản phẩm Eilik, Eiliko, Loona và Ropet kết hợp AI với thiết kế mô phỏng thú cưng, tạo khả năng tương tác và biểu cảm gần gũi. Loona có thể trò chuyện bằng tiếng Việt nhờ tích hợp ChatGPT.

Robot giải trí được ASTEC giới thiệu tại NIC 2026. Ảnh: Thành Biên.

Robot camera thông minh cũng được giới thiệu như một giải pháp giám sát gia đình, kết hợp khả năng tự di chuyển, ghi hình và truyền dữ liệu theo thời gian thực. Thiết bị hỗ trợ người dùng theo dõi không gian sống, chăm sóc thú cưng và quản lý an toàn từ xa.

Từ giáo dục, sản xuất đến thương mại và đời sống, ba công ty NextGen Robotics, ETEK và ASTEC mang đến NIC 2026 những cách tiếp cận khác nhau với Robotics và tự động hóa. Các sản phẩm trực tiếp trình diễn tại triển lãm góp phần cho thấy robot đang chuyển từ công nghệ thử nghiệm sang những ứng dụng cụ thể trong nhiều lĩnh vực.