Cách đổi số điện thoại trên VneID hiệu quả, tiện lợi.

Việc thay đổi số điện thoại trên VNeID là cần thiết nếu bạn không còn sử dụng số đã đăng ký trước đó. Cập nhật số mới giúp nhận mã OTP thuận tiện và tiếp tục sử dụng các tính năng trên ứng dụng. Dưới đây là hướng dẫn thực hiện nhanh chóng, dễ dàng.

Bước 1: Truy cập phần Cài đặt trên VNeID

Trước hết, mở ứng dụng VNeID trên điện thoại và đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử. Tại giao diện ứng dụng, chọn mục Cài đặt để bắt đầu thay đổi thông tin.

Truy cập phần Cài đặt trên VNeID.

Bước 2: Mở tính năng thay đổi số điện thoại

Trong phần cài đặt, tìm và nhấn vào Thay đổi số điện thoại. Đây là nơi bạn thực hiện yêu cầu cập nhật số điện thoại mới cho tài khoản VNeID.

Mở tính năng thay đổi số điện thoại.

Bước 3: Khởi tạo yêu cầu và xác thực khuôn mặt

Tiếp theo, chọn Tạo mới yêu cầu rồi nhập passcode để xác thực. Sau đó, đọc kỹ hướng dẫn hiển thị trên màn hình và nhấn Tôi đã hiểu để tiến hành quét khuôn mặt theo yêu cầu của ứng dụng.

Khởi tạo yêu cầu và xác thực khuôn mặt.

Bước 4: Cập nhật số mới và hoàn tất xác thực

Sau khi xác thực khuôn mặt, nhập số điện thoại mới mà bạn muốn liên kết với tài khoản VNeID. Chọn lý do thay đổi, kiểm tra lại các thông tin đã nhập rồi nhấn Xác nhận. Cuối cùng, thực hiện các bước xác thực theo hướng dẫn để gửi yêu cầu thay đổi số điện thoại.

Cập nhật số mới và hoàn tất xác thực.

Khi quá trình xác thực hoàn tất, hệ thống sẽ ghi nhận số điện thoại mới. Bạn có thể sử dụng số vừa cập nhật để đăng nhập và tiếp tục dùng các tính năng trên VNeID. Trường hợp không thể thực hiện trực tiếp trên ứng dụng, hãy liên hệ cơ quan công an có thẩm quyền để được hỗ trợ cập nhật thông tin.

Cách đổi số điện thoại trên VNeID khá đơn giản và có thể thực hiện trực tiếp trên ứng dụng với các bước xác thực theo hướng dẫn. Việc cập nhật số mới giúp bạn thuận tiện nhận OTP và tiếp tục sử dụng tài khoản.