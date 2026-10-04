Tin công nghiệp quốc phòng 4/10: Hé lộ xe tăng không người lái của Nga

Hé lộ tính năng độc đáo trên xe tăng không người lái của Nga

Một chiếc xe tăng không người lái thuộc hệ thống robot tấn công hạng nặng Shturm được trang bị thiết bị giúp người điều khiển có tầm nhìn toàn cảnh. Tờ Rossiyskaya Gazeta của Nga đã nhấn mạnh tính năng độc đáo này trên phương tiện chiến đấu hạng nặng mới.

Một xe tăng điều khiển từ xa thuộc hệ thống TShRK đã được sử dụng trong cuộc tập trận Center-2026. Chiếc xe được trang bị hệ thống giám sát toàn cảnh với một cụm camera hình "nấm" trên nóc tháp pháo. Điều này cung cấp tầm nhìn toàn diện cho người điều khiển phương tiện ở một nơi an toàn, cách xa tiền tuyến.

Xe tăng tự hành Shturm của Nga. Nguồn: Lenta

Xe tăng không người lái cũng được trang bị thêm lớp bảo vệ cho hệ thống nạp đạn tự động. Khiến phương tiện khó bị phá hủy hơn, kể cả khi bị trúng đạn.

Shturm được chế tạo trên khung gầm T-72 . Xe có tháp pháo độc đáo với nòng pháo được rút ngắn và trang bị lưỡi ủi đất, gạt mìn. Theo hình ảnh thực tế, phương tiện được bảo vệ tiêu chuẩn nhờ giáp phản ứng nổ, tương tự như xe tăng truyền thống.

Ba Lan ‘chê’ HIMARS

Việc mua hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS của Mỹ cho quân đội Ba Lan là một quyết định thiếu cân nhắc. Nhà báo Antoni Walkowski của Defense24 đã chỉ trích hệ thống pháo phản lực này.

Ông nhắc lại rằng việc mua 20 hệ thống HIMARS nhằm mục đích phá vỡ thế bế tắc trong việc xây dựng hệ thống hỏa lực tầm xa, cơ động cao của Ba Lan. Tuy nhiên, việc vận hành hệ thống của Mỹ đã trở thành một vấn đề. Defense24 nêu rõ: "Khó khăn không nằm ở các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật của thiết bị này, mà ở số lượng phương tiện có hạn và thiếu một hệ thống trong nước để hỗ trợ kỹ thuật và vận hành".

Theo Defense24, HIMARS là một thành phần ngoại lai trong cấu trúc lực lượng tên lửa và pháo binh Ba Lan. Chuyên gia Valkovsky nhấn mạnh rằng lữ đoàn tên lửa đầu tiên sử dụng HIMARS hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung cấp đạn dược và phụ tùng từ Mỹ .

Hệ thống pháo phản lực HIMARS. Nguồn: Defense News

Bộ Quốc phòng Ba Lan bắt đầu xem xét hiện đại hóa lực lượng pháo phản lực từ năm 2007. Do thiếu các lựa chọn thay thế trong nước, Warsaw đã quyết định mua các hệ thống vũ khí này từ nước ngoài. Hợp đồng cung cấp hệ thống HIMARS được ký kết vào năm 2019 và những đơn vị đầu tiên đã đến nước này vào năm 2023.

Vào tháng 9/2026, Thụy Điển đã phê duyệt chương trình mua hệ thống HIMARS với tổng giá trị khoảng 730 triệu USD. Các hệ thống đầu tiên có thể được giao vào năm 2027.

Phần Lan và Thụy Điển hợp tác mua xe bọc thép Patria TRACKX

Công ty Patria của Phần Lan thông báo rằng Lực lượng vũ trang Phần Lan và Thụy Điển đã bắt đầu mua xe bọc thép bánh xích Patria TRACKX.

Trong khuôn khổ dự án này, Phần Lan sẽ mua các phương tiện Patria TRACKX và một loạt các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên quan. Cùng với đó, Phần Lan và Patria cũng ký một biên bản ghi nhớ về khả năng sản xuất hàng loạt các phương tiện này trong tương lai. Còn Thụy Điển sẽ mua các phương tiện bánh xích TRACKX để thử nghiệm và đánh giá.

Tổng giá trị các hợp đồng chưa được tiết lộ. Việc giao xe sẽ bắt đầu vào năm 2027. Sau khi nhận được xe bọc thép, cả hai nước sẽ độc lập tiến hành thử nghiệm và đánh giá hoạt động để xác định tính phù hợp của chúng. Một số thử nghiệm dự kiến ​​sẽ được tiến hành chung.

Theo lời Phó chủ tịch điều hành của Patria, công ty đang mở rộng năng lực sản xuất để bắt đầu cung cấp Patria TRACKX cho các quốc gia khách hàng khác bắt đầu từ năm 2027.

Xe bọc thép bánh xích Patria TRACKX. Nguồn: Patria

Vào tháng 6/2026, đại diện của Lực lượng Vũ trang Phần Lan và Cơ quan Vật tư Lực lượng Vũ trang Thụy Điển (FMV) đã ký một thỏa thuận hợp tác để chuẩn bị cho việc mua sắm các xe bọc thép chở quân bánh xích TRACKX phiên bản tiền sản xuất và tiến hành thử nghiệm chúng.

Patria TRACKX là một loại xe bọc thép bánh xích thế hệ mới được phát triển theo chương trình đa quốc gia Hệ thống bọc thép tăng cường cơ động cao trong tương lai (FAMOUS) với sự đồng tài trợ của Quỹ Quốc phòng Châu Âu (EDF). Mục tiêu là tạo ra một loại xe bọc thép bánh xích có khả năng vượt địa hình cao, có thể thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên đường bộ và trong điều kiện khó khăn, bao gồm cả địa hình mềm, từ tuyết dày và đầm lầy đến sa mạc.

TRACKX có trọng lượng chiến đấu tối đa 15,5 tấn; chiều dài khoảng 7 mét, chiều rộng 3 mét, chiều cao 2 mét, khoảng sáng gầm 55 cm và chiều rộng bánh xe 56 cm. Động cơ 350 mã lực cho phép phương tiện đạt tốc độ tối đa 80 km/h trên đường cao tốc, và tầm hoạt động lên đến 500 km. Ở phiên bản chở quân, TRACKX có thể chở hai người (lái xe và chỉ huy) và 10 binh sĩ cùng trang thiết bị.

Lớp giáp cơ bản của xe cung cấp khả năng chống đạn và mìn đạt tiêu chuẩn STANAG-4569 cấp 1 và có thể nâng cấp tùy theo điều kiện chiến trường.