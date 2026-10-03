Campuchia thua chung kết Hạng nhì FIFA ASEAN Cup 2026

Campuchia không thể xuyên phá hàng thủ Hong Kong (Trung Quốc).

Được chơi trên sân nhà, Hong Kong (Trung Quốc) nhập cuộc chủ động và sớm gây sức ép về phía khung thành Campuchia. Đội khách cũng có một vài pha đáp trả đáng chú ý, nhưng Chanthea và các đồng đội không thể tận dụng cơ hội.

Phút 17, Chanthea có khoảng trống ở trung lộ và tung cú sút từ xa, song bóng đi chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn Hong Kong (Trung Quốc). Chỉ ít phút sau, tiền đạo Campuchia tiếp tục có cơ hội từ pha phản công nhưng xử lý chậm, để hậu vệ chủ nhà kịp áp sát.

Hong Kong (Trung Quốc) sau đó dần kiểm soát thế trận và có được bàn mở tỷ số ở phút 41. Tsui Wang Kit nỗ lực đưa bóng đến vị trí của Sun Ming Him. Cầu thủ này liền căng ngang vào trong để Matthew Orr dứt điểm một chạm, đánh bại thủ thành Campuchia.

Sau giờ nghỉ, Campuchia đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng lại gặp bất lợi lớn ở phút 54. VAR vào cuộc sau tình huống Chan Siu Kwan ngã trong vùng cấm. Trọng tài xác định Meng Chheng giẫm vào chân cầu thủ Hong Kong (Trung Quốc) và cho đội chủ nhà hưởng phạt đền.

Trên chấm 11 m, Everton Camargo không mắc bất kỳ sai lầm nào. Anh đánh lừa thủ môn Campuchia rồi sút vào góc trái, qua đó nhân đôi cách biệt cho Hong Kong (Trung Quốc) ở phút 58.

Chủ nhà lên ngôi vô địch nhờ tận dụng được cơ hội trước Campuchia (phải).

Bị dẫn hai bàn, Campuchia không bỏ cuộc. Đội khách liên tiếp tạo ra những pha bóng sóng gió về phía khung thành Hong Kong (Trung Quốc) trong những phút cuối. Phút 71, Sa Ty thoát xuống và có cơ hội ngon ăn đối mặt thủ môn nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng ra ngoài.

Đến phút 82, Nieto khiến hàng thủ Hong Kong (Trung Quốc) chao đảo. Tiền đạo Campuchia đi bóng trong vùng cấm, liên tục thực hiện động tác giả rồi ngoặt vào trong tung cú sút. Bóng chạm cầu thủ áo đỏ đổi hướng, nhưng thủ môn Hong Kong (Trung Quốc) vẫn kịp rướn người đẩy bóng cứu thua.

Không thể tìm được bàn rút ngắn tỷ số, Campuchia chấp nhận thất bại 0-2. Hong Kong (Trung Quốc) đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026 Division 2, còn Campuchia khép lại hành trình với vị trí á quân.