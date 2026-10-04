Tên lửa Hwasong-11Ma-1 có gì bên trong để bay ở tốc độ Mach 7?

Hwasong-11Ma-1 được giới thiệu là biến thể tên lửa đạn đạo có phương tiện lướt siêu vượt âm HGV.

Nếu tên lửa đạn đạo thông thường đưa đầu đạn lên quỹ đạo rồi để nó lao xuống mục tiêu, cấu hình boost-glide tạo ra một giai đoạn bay khác sau khi tầng đẩy hoàn thành nhiệm vụ.

Về cấu trúc, hệ thống có thể được hiểu qua 2 phần chính. Phía sau là tầng đẩy, có nhiệm vụ tạo lực để đưa phương tiện mang HGV đạt tốc độ và độ cao cần thiết.

Phía trước là phương tiện lướt. Sau khi tách khỏi tầng đẩy, HGV tiếp tục di chuyển trong khí quyển với tốc độ rất lớn.

Điểm quan trọng nằm ở hình dạng khí động học. Ở tốc độ siêu vượt âm, không khí phía trước phương tiện bị nén mạnh, tạo ra sóng xung kích và làm nhiệt độ trên bề mặt tăng cao.

Vì vậy, HGV không chỉ cần chịu được vận tốc lớn mà còn phải duy trì khả năng kiểm soát trong môi trường có nhiệt độ và áp suất thay đổi liên tục.

HGV không bay theo kiểu một vật thể rơi tự do. Hình dạng khí động học tạo lực nâng, giúp phương tiện duy trì độ cao và tiếp tục bay trong khí quyển.

Những thay đổi nhỏ về góc và hướng bay có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể đối với quỹ đạo tổng thể.

Để thực hiện điều đó, phương tiện cần có hệ thống dẫn đường và điều khiển đủ chính xác.

Hệ thống dẫn đường phải xác định trạng thái bay, trong khi các cơ cấu điều khiển phải liên tục điều chỉnh hướng di chuyển.

Khi tốc độ đạt Mach 7, chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể nhanh chóng tạo ra khoảng cách lớn so với quỹ đạo dự kiến.

Nhiệt là một trong những thách thức lớn nhất. Khi phương tiện di chuyển với tốc độ rất cao trong khí quyển, năng lượng từ dòng khí chuyển thành nhiệt trên bề mặt.

Vật liệu vì thế phải chịu được môi trường nhiệt khắc nghiệt mà vẫn duy trì hình dạng và đặc tính cơ học cần thiết.

Đó cũng là lý do HGV được xem là công nghệ khó phát triển. Tốc độ cao chỉ là một phần của bài toán.

Phương tiện phải đồng thời giải quyết khí động học, vật liệu chịu nhiệt, dẫn đường và điều khiển.

Với Hwasong-11Ma-1, những gì Triều Tiên công bố cho thấy nước này đang theo đuổi cấu hình vũ khí kết hợp các yêu cầu công nghệ đó trong cùng một hệ thống.