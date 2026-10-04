Ôtô trôi dạt, chất đống trên đường phố sau mưa lớn ở Tây Ban Nha

Cận cảnh lũ quét cuốn trôi ôtô trên đường phố Tây Ban Nha Cơn mưa lớn trong 2 giờ hôm 2/10 khiến khu vực Madrigueras, Tây Ban Nha, trải qua trận lũ quét nghiêm trọng, khiến một người thiệt mạng.

Ngày 2/10, lực lượng cứu hỏa phát hiện một cụ bà 102 tuổi thiệt mạng tại nhà riêng ở Madrigueras, một thị trấn nhỏ thuộc vùng Castilla-La Mancha, đông nam Tây Ban Nha. Tại căn nhà nơi nạn nhân được phát hiện, nước lũ dâng cao tới 1 m, theo The Telegraph.

Thủ tướng Pedro Sánchez đã gửi lời động viên trên mạng xã hội X. "Tôi xin gửi tất cả tình cảm tới gia đình cụ bà đã qua đời do lũ lụt, cùng sự ủng hộ và tình đoàn kết tới những người dân bị ảnh hưởng", ông viết.

Madrigueras là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ quét xảy ra hôm 2/10. Theo đại diện chính quyền khu vực Pedro Antonio Ruiz Santos, đợt mưa lớn nhất bắt đầu vào khoảng 18h15 giờ địa phương và kéo dài khoảng 2 giờ.

Số liệu sơ bộ của chính quyền khu vực cho thấy lượng mưa trong thời gian này vượt 140 mm. Một số báo cáo khác, dẫn số liệu của chính quyền địa phương, cho biết tổng lượng mưa đạt 142 mm trong khoảng 2-2,5 giờ.

Sau đó, nước từ các dòng thoát nước cùng nước từ những khu vực cao xung quanh đổ xuống, khiến tình trạng ngập lụt ở thị trấn có 4.760 cư dân trở nên nghiêm trọng ngay cả khi đợt mưa lớn nhất đã giảm.

Trận lũ quét xảy ra sau cơn mưa lớn liên tục trong 2 giờ. Ảnh: Solarpix.

Nước lũ cũng tràn vào trung tâm y tế Madrigueras. Các dịch vụ y tế tạm thời được chuyển sang cơ sở của Hội Chữ thập đỏ địa phương, nơi nhân viên tiếp tục chăm sóc người dân.

Theo Euronews, chính quyền khu vực đã phải kích hoạt Kế hoạch ứng phó với rủi ro khí tượng bất lợi (METEOCAM) ở cấp độ 1.

Trong ngày 2/10, lực lượng cứu hộ thực hiện khoảng 90 lượt giải cứu, chủ yếu đưa những người mắc kẹt trong các ngôi nhà bị nước tràn vào đến nơi an toàn. Chính quyền khu vực cho biết đã nhận được nhiều cuộc gọi từ người dân "hoảng sợ và không biết phải làm gì".

Đến ngày 3/10, chính quyền khu vực vẫn duy trì METEOCAM ở cấp độ 1 trong khi tiếp tục công tác khắc phục và dọn dẹp. Thị trưởng Juan Carlos Talavera cho biết 4 ngôi nhà đã bị sập, hơn 150 phương tiện được đưa ra khỏi khu vực và không còn người nào mất tích. Bùn đất, rác thải và nước đọng vẫn ảnh hưởng đến đường phố, nhà ở, cơ sở kinh doanh và các công trình công cộng.

Các đội hỗ trợ cùng xe tải của GEACAM, cơ quan ứng phó môi trường thuộc chính quyền khu vực, cũng được điều động tham gia công tác khắc phục hậu quả.

Lực lượng này phối hợp với lực lượng cứu hỏa cấp tỉnh, vệ binh dân sự, cảnh sát địa phương, Cơ quan Bảo vệ Dân sự, Hội Chữ thập đỏ và các đội công tác từ những địa phương lân cận để dọn bùn đất, di chuyển phương tiện và hỗ trợ người dân.

Đợt lũ xảy ra sau mùa hè nóng nhất từng được ghi nhận tại Tây Ban Nha. Trong tháng 8, khoảng 2.150 người được cho là đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng.

Dự báo mưa lũ tiếp tục xảy ra tại miền đông Tây Ban Nha trong những ngày tới, với lượng mưa có thể lên tới 300 mm ở một số khu vực. Các mô hình dự báo cho thấy Valencia và Castelló de la Plana nằm trong số những thành phố có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nhất từ mưa lớn.