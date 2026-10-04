Lý do một ngân hàng dừng chuyển khoản trên 10 triệu đồng

TPBank khuyến nghị khách hàng đang sử dụng iPhone, iPad kiểm tra phiên bản hệ điều hành và cập nhật lên iOS 16.7 trở lên. Ảnh minh họa: IT

Ngừng hỗ trợ xác thực khuôn mặt trên ứng dụng App ngân hàng

Theo thông báo của ngân hàng TPBank ngày 1/10, một số tiêu chuẩn mới về giao dịch số an toàn được thực hiện, ngân hàng này khuyến cáo khách hàng thực hiện triển khai cập nhật hệ điều hành IOS trên 16.7 để tiếp tục giao dịch trên App TPBank/ TPBank Biz.

Lý do được đưa ra là để đảm bảo tiêu chuẩn an toàn giao dịch số và bảo vệ tài sản của các Cá nhân và Doanh nghiệp/ Hộ kinh doanh trước nguy cơ lừa đảo công nghệ.

Theo đó, TPBank sẽ ngừng hỗ trợ xác thực khuôn mặt trên ứng dụng App TPBank/ TPBank Biz đối với các thiết bị iPhone/iPad đang sử dụng hệ điều hành iOS thấp hơn phiên bản 16.7.

Các tính năng và giao dịch ngân hàng bị ảnh hưởng

Theo thông báo của TPBank, việc không thể xác thực khuôn mặt sẽ tác động đến một số giao dịch:

Giao dịch tài chính:

Chuyển tiền / Nạp ví điện tử giá trị trên 10.000.000 VND/lần hoặc tổng hạn mức trên 20.000.000 VND/ngày; Thanh toán hóa đơn giá trị trên 100.000.000 VND/lần hoặc /ngày; Các giao dịch tài chính khác có yêu cầu xác thực khuôn mặt theo quy định;

Bên cạnh đó, các giao dịch khác có thể bị ảnh hưởng như: Đăng nhập lần đầu trên ứng dụng; Đăng nhập trên thiết bị khác (đổi thiết bị) hoặc trên nền tảng Website; Cấp lại/Đặt lại mật khẩu; Thay đổi thông tin cá nhân (Số điện thoại, Email,...) và các giao dịch khác cần xác thực khuôn mặt khác.

Cùng với việc triển khai có thông báo đến khách hàng, chuyên gia TPBank cũng khuyến nghị khách hàng thực hiện các việc kiểm tra, nâng cấp nếu có đối với các thiết bị iPhone/iPad đang sử dụng lên hệ điều hành mới nhất, tối thiểu iOS 16.7.

Việc này cũng là để đảm bảo trải nghiệm giao dịch số xuyên suốt và an toàn, trong quá trình sử dụng app của ngân hàng trên các thiết bị iPhone/iPad.

Trong trường hợp thiết bị hiện tại không hỗ trợ nâng cấp lên iOS 16.7 trở lên, khách hàng của TPBank cần chuyển sang sử dụng thiết bị khác đáp ứng đủ điều kiện hệ điều hành để tiếp tục trải nghiệm trọn vẹn các dịch vụ của TPBank.

Hướng dẫn kiểm tra và cập nhật iOS: Vào Cài đặt (Settings) -> Cài đặt chung (General) -> Cập nhật phần mềm (Software Update). Thời hạn dành cho khách hàng của TPBank cần phải cập nhật thiết bị là trước 00:00 ngày 01/11/2026 để đảm bảo giao dịch không bị gián đoạn.