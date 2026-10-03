Xe tải, container nối đuôi dàn hàng ba trên quốc lộ 5

VIDEO: Container dàn hàng trên quốc lộ 5, xe máy chật vật tìm khoảng trống di chuyển

Khoảng 18h, đường Nguyễn Văn Linh hướng về quốc lộ 5 ken đặc xe tải và container.

Có thời điểm, xe tải trọng lớn chiếm gần hết các làn lưu thông.

Xe máy lọt giữa những chiếc xe tải lớn, chật vật tìm khoảng trống để vượt qua.

Theo đánh giá của lực lượng CSGT Hải Phòng, tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải trọng lớn, ô tô đầu kéo chở container còn chiếm tỷ lệ cao. Trong 8 tháng đầu năm, thành phố xảy ra 539 vụ tai nạn khiến 281 người chết, 339 người bị thương.

Qua khảo sát, khu vực cuối đường quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tập trung 52 cảng biển lớn, hiện đại và hàng chục cảng thủy nội địa. Hàng ngày có hàng nghìn xe container ra vào cảng để xuất nhập hàng hóa.

Theo thống kê, trục đường quốc lộ 5, bình quân có hơn 35.000 ô tô di chuyển mỗi ngày, trong đó có gần 14.500 xe rơ-moóc, sơ mi rơ-moóc, vượt quá lưu lượng thiết kế và thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Đại diện lãnh đạo Phòng CSGT – Công an Hải Phòng cho biết một trong những nguyên nhân tài xế né cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là chi phí cao, thay vào đó, chọn hướng di chuyển trên quốc lộ 5.

Xe công chạy cùng ôtô con, xe máy trên tuyến đường đông phương tiện vào cuối ngày. Những chiếc xe lớn chiếm nhiều không gian khiến việc di chuyển của phương tiện nhỏ trở nên khó khăn hơn.

Ngày 1/10, Công an TP Hải Phòng có văn bản đề xuất Cục Đường bộ - Bộ Xây dựng, Tổng Công ty phát triển và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) xem xét, nghiên cứu phương án giảm giá vé để khuyến khích xe rơ – moóc, sơ mi rơ – moóc sử dụng cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nhằm giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 5 và trục quốc lộ 10 - Nguyễn Trường Tộ - Bùi Viện.

Các con số nghịch lý trên hai tuyến quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đồ hoạ: Lộc Liên - Doãn Cường